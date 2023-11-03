Армия РФ обстреляла из артиллерии центр Херсона, есть раненые

Около 14.00 3 ноября российские оккупанты совершили очередной террористический акт против мирного населения Херсона. Был обстрелян центральный район города.
Россияне обстреляли Херсон
Российские захватчики 3 ноября днем обстреляли Херсон. В результате атаки оккупантов ранены гражданские.
Об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко и Херсонская областная прокуратура.
Херсонская областная прокуратура уточнила, что оккупанты применили артиллерию против мирного населения.
По факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) возбуждено уголовное дело.
Что известно об обстреле Херсона 1 ноября
В результате атаки врага погибла сотрудница городской военной администрации, еще трое гражданских были ранены.
Эту информацию уже подтвердили глава Херсонской ГВА Роман Мрочко и заместитель руководителя ОПУ Алексей Кулеба.
В МВА призывали не находиться на открытом пространстве и направляться в укрытие.
По словам Мрочко, в результате утренних обстрелов один человек погиб и три человека получили ранения, среди них есть работники ГВА и Департамента градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов.
Кроме того, уточняется, что в момент атаки женщины и мужчины находились на улице. Трое из них – сотрудники Херсонской городской военной администрации, Департамента градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов.
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