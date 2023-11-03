Армия РФ обстреляла из артиллерии центр Херсона, есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла из артиллерии центр Херсона, есть раненые

Херсонская ГВА
Херсон
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Около 14.00 3 ноября российские оккупанты совершили очередной террористический акт против мирного населения Херсона. Был обстрелян центральный район города.

Россияне обстреляли Херсон

Российские захватчики 3 ноября днем обстреляли Херсон. В результате атаки оккупантов ранены гражданские.

Об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко и Херсонская областная прокуратура.

После 14.00 в пятницу, 3 ноября, армия РФ с временно оккупированного левого берега Днепра обстреляла Херсон. Россияне ударили по центральной части города.

В результате атаки три человека получили ранения. Их госпитализировали, – написал Мрочко.

Херсонская областная прокуратура уточнила, что оккупанты применили артиллерию против мирного населения.

По факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) возбуждено уголовное дело.

Что известно об обстреле Херсона 1 ноября

В результате атаки врага погибла сотрудница городской военной администрации, еще трое гражданских были ранены.

Эту информацию уже подтвердили глава Херсонской ГВА Роман Мрочко и заместитель руководителя ОПУ Алексей Кулеба.

Российские оккупационные войска атакуют Херсон. Под обстрелом центральная часть города, говорится в сообщении.

В МВА призывали не находиться на открытом пространстве и направляться в укрытие.

По словам Мрочко, в результате утренних обстрелов один человек погиб и три человека получили ранения, среди них есть работники ГВА и Департамента градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов.

Около 9.00 враг с временно оккупированного левого берега ударил по Херсону. Попал возле многоэтажек, – рассказывает он.

Кроме того, уточняется, что в момент атаки женщины и мужчины находились на улице. Трое из них – сотрудники Херсонской городской военной администрации, Департамента градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов.

Раненая женщина в тяжелом состоянии. У нее травматическая ампутация левого предплечья, ранение брюшной полости. Один из мужчин получил легкие травмы, другой госпитализирован в состоянии средней тяжести. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаем соболезнования родным и близким погибшей.

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