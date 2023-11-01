Войска РФ сбросили две авиабомбы на детский сад в Херсонской области

В среду 1 ноября российские захватчики сбросили две авиабомбы на детский сад в Бериславском районе Херсонской области, разрушив сооружение.

Что известно об авиаатаке в Херсонскую область

В заведение, в котором когда-то воспитывали малышей, сегодня оккупанты сбросили две авиабомбы, - сказал председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Поделиться

По его словам, оккупанты атаковали детский сад одного из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.

Какая ситуация на Херсонском направлении

По данным, собранным экспертами Института изучения войны, украинские защитники продолжают продвигаться на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В начале октября в ISW отмечали, что российские военные передислоцировали на Херсонское направление подразделения 41 общевойсковой армии (ООС) и подразделения 810 отдельной морской пехотной бригады. Кроме того, там были замечены неуказанные подразделения русской морской пехоты.

В свою очередь, ВСУ смогли продвинуться по левому берегу Херсонской области. Россияне жалуются, что украинские войска продолжают опрокидывать подкрепления в этот район.

На днях стало известно, что Минобороны РФ сменило командующего Херсонским направлением. Им стал генерал-полковник Михаил Теплинский.

Назначение Теплинского, вероятно, свидетельствует об усилении давления на российские силы, защищающие эту территорию.