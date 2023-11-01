Війська РФ скинули дві авіабомби на дитячий садок на Херсонщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ скинули дві авіабомби на дитячий садок на Херсонщині

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
авіаудар

У середу 1 листопада російські загарбники скинули дві авіабомби на дитячий садок у Бериславському районі Херсонської області, зруйнувавши споруду.

Що відомо про авіаатаку на Херсонщину

На заклад, в якому колись виховували малечу, сьогодні окупанти скинули дві авіабомби, - сказав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти атакували дитячий садок одного з населених пунктів Бериславського району Херсонської області.

Яка ситуація на Херсонському напрямку

За даними, зібраними експертами Інституту вивчення війни, українські оборонці продовжують просуватися на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

На початку жовтня в ISW зазначали, що російські військові передислокували на Херсонський напрямок підрозділи 41 загальновійськової армії (ООС) та підрозділи 810 окремої морської піхотної бригади. Крім цього, там були помічені невказані підрозділи російської морської піхоти.

У свою чергу, ЗСУ змогли просунутися лівим берегом Херсонської області. Росіяни скаржаться, що українські війська продовжують перекидати підкріплення до цього району.

Днями стало відомо, що Міноборони РФ змінило командувача на Херсонського напрямку. Ним став генерал-полковник Михайло Теплинський.

Призначення Теплинського, ймовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили, які захищають цю територію.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Військові аналітики фіксують нові спроби прориву ЗСУ на лівобережжі Херсонщини
Танк
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Херсон та Нікополь — є загиблі
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
атака РФ на Нікополь
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Херсонщині військові РФ переодягаються у цивільних. АТЕШ назвав причину
Армія РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм