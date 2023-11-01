Війська РФ скинули дві авіабомби на дитячий садок на Херсонщині

У середу 1 листопада російські загарбники скинули дві авіабомби на дитячий садок у Бериславському районі Херсонської області, зруйнувавши споруду.

Що відомо про авіаатаку на Херсонщину

На заклад, в якому колись виховували малечу, сьогодні окупанти скинули дві авіабомби, - сказав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Поширити

За його словами, окупанти атакували дитячий садок одного з населених пунктів Бериславського району Херсонської області.

Яка ситуація на Херсонському напрямку

За даними, зібраними експертами Інституту вивчення війни, українські оборонці продовжують просуватися на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

На початку жовтня в ISW зазначали, що російські військові передислокували на Херсонський напрямок підрозділи 41 загальновійськової армії (ООС) та підрозділи 810 окремої морської піхотної бригади. Крім цього, там були помічені невказані підрозділи російської морської піхоти.

У свою чергу, ЗСУ змогли просунутися лівим берегом Херсонської області. Росіяни скаржаться, що українські війська продовжують перекидати підкріплення до цього району.

Днями стало відомо, що Міноборони РФ змінило командувача на Херсонського напрямку. Ним став генерал-полковник Михайло Теплинський.

Призначення Теплинського, ймовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили, які захищають цю територію.