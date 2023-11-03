Армія РФ обстріляла з артилерії центр Херсона, є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла з артилерії центр Херсона, є поранені

Херсонська МВА
Херсон

Близько 14.00 3 листопада російські окупанти здійснили черговий терористичний акт проти мирного населення Херсона. Було обстріляно центральний район міста.

Росіяни обстріляли Херсон

Російські загарбники вдень 3 листопада обстріляли Херсон. Внаслідок атаки окупантів є поранені цивільні.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та Херсонська обласна прокуратура.

Після 14:00 у п'ятницю, 3 листопада, армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра обстріляла Херсон. Росіяни вдарили по центральній частині міста.

Внаслідок атаки троє людей отримали поранення. Їх госпіталізували, – написав Мрочко.

Херсонська обласна прокуратура уточнила, що окупанти застосували артилерію проти мирного населення.

За фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) відкрили кримінальну справу.

Що відомо про обстріл Херсона 1 листопада

Внаслідок атаки ворога загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще троє цивільних були поранені.

Цю інформацію уже підтвердив глава Херсонської МВА Роман Мрочко та заступник керівника ОПУ Олексій Кулеба.

Російські окупаційні війська атакують Херсон. Під обстрілом центральна частина міста, - йдеться в повідомленні.

У МВА закликали не перебувати на відкритому просторі та прямувати в укриття.

За словами Мрочко, внаслідок ранкового обстрілу одна людина загинула та троє осіб дістали поранення, серед них є працівники МВА та Департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів.

Близько 9.00 ворог з тимчасово окупованого лівого берега вдарив по середмістю Херсона. Поцілив біля багатоповерхівок, - розповідає він.

Окрім того, уточнюється, що на момент атаки жінки і чоловіки перебували на вулиці. Троє з них – співробітники Херсонської міської військової адміністрації, Департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів.

Поранена жінка у важкому стані. У неї травматична ампутація лівого передпліччя, поранення черевної порожнини. Один з чоловіків отримав легкі травми, інший ушпиталений у стані середньої тяжкості. Усім пораненим надається необхідна медична допомога. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблої.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Дрон армії РФ атакував евакуаційний автобус на Херсонщині, є поранені
Сили оборони півдня України
Евакуаційний автобус
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Херсон та Нікополь — є загиблі
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
атака РФ на Нікополь
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ скинули дві авіабомби на дитячий садок на Херсонщині
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
авіаудар

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм