Армія РФ обстріляла з артилерії центр Херсона, є поранені

Близько 14.00 3 листопада російські окупанти здійснили черговий терористичний акт проти мирного населення Херсона. Було обстріляно центральний район міста.

Росіяни обстріляли Херсон

Російські загарбники вдень 3 листопада обстріляли Херсон. Внаслідок атаки окупантів є поранені цивільні.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та Херсонська обласна прокуратура.

Після 14:00 у п'ятницю, 3 листопада, армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра обстріляла Херсон. Росіяни вдарили по центральній частині міста. Поширити

Внаслідок атаки троє людей отримали поранення. Їх госпіталізували, – написав Мрочко. Поширити

Херсонська обласна прокуратура уточнила, що окупанти застосували артилерію проти мирного населення.

За фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) відкрили кримінальну справу.

Що відомо про обстріл Херсона 1 листопада

Внаслідок атаки ворога загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще троє цивільних були поранені.

Цю інформацію уже підтвердив глава Херсонської МВА Роман Мрочко та заступник керівника ОПУ Олексій Кулеба.

Російські окупаційні війська атакують Херсон. Під обстрілом центральна частина міста, - йдеться в повідомленні. Поширити

У МВА закликали не перебувати на відкритому просторі та прямувати в укриття.

За словами Мрочко, внаслідок ранкового обстрілу одна людина загинула та троє осіб дістали поранення, серед них є працівники МВА та Департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів.

Близько 9.00 ворог з тимчасово окупованого лівого берега вдарив по середмістю Херсона. Поцілив біля багатоповерхівок, - розповідає він. Поширити

Окрім того, уточнюється, що на момент атаки жінки і чоловіки перебували на вулиці. Троє з них – співробітники Херсонської міської військової адміністрації, Департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів.