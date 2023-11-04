На Херсонщині прикордонники дронами підірвали авто окупантів — відео

Захисники показали, як “підсмажили” окупантів

На Херсонському напрямку аеророзвідка бійців прикордонної служби виявила автомобіль росіян. Захисники вдарили по машині дронами.

Точними влучаннями два дрони-камікадзе техніку окупантів знищили, - йдеться у повідомленні. Поширити

Яка ситуація на Херсонському напрямку

За даними, зібраними експертами Інституту вивчення війни, українські оборонці продовжують просуватися на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

На початку жовтня в ISW зазначали, що російські військові передислокували на Херсонський напрямок підрозділи 41 загальновійськової армії (ООС) та підрозділи 810 окремої морської піхотної бригади. Крім цього, там були помічені невказані підрозділи російської морської піхоти.

У свою чергу, ЗСУ змогли просунутися лівим берегом Херсонської області. Росіяни скаржаться, що українські війська продовжують перекидати підкріплення до цього району.

Днями стало відомо, що Міноборони РФ змінило командувача на Херсонського напрямку. Ним став генерал-полковник Михайло Теплинський.

Призначення Теплинського, ймовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили, які захищають цю територію.