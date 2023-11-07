Армія РФ мінує критичну інфраструктуру на лівобережжі Херсонщині — ГУР

Окупанти РФ на тимчасово захоплених районах Херсонської області мінують об'єкти критичної інфраструктури. Це може свідчити про плани їх знищення при майбутньому відступі.

Росіяни мінують інфраструктуру на лівому березі Херсонщині

За даними військової розвідки, інтервенти закопують вибухівку біля стаціонарних газорегулюючих пунктів, електричних підстанцій та інших об'єктів критичної інфраструктури у регіоні.

Відповідні дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати, - зазначають у ГУР. Поширити

До слова, рік тому війська РФ під час відступу з Херсона, який звільняли Сили оборони України, намагався максимально пошкодити лінії електропередач, інші елементи транспортної та критичної інфраструктури в області.

Яка ситуація на лівобережжі Херсонської області

Раніше аналітики ISW повідомляли, що українські війська дещо просунулися та відтіснили окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

У мережі зазначали, що ЗСУ висадилися на лівобережжі Херсонської області. При цьому речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи ситуацію на лівобережжі, заявила, що є непогані результати у контрбатарейній боротьбі та "інших методах".

За словами російських військових блогерів, станом на 6 листопада бійці ЗСУ змогли зберегти свої позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.

Окрім того, повідомляється, що українські воїни досі утримують позиції в одній частині Кринок (30 км на схід від Херсона та приблизно 2 км вглиб країни від берегової лінії річки Дніпро), попри спроби російських загарбників відтіснити українські сили зі східного берега річки Дніпро.