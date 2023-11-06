ЗСУ досягли успіхів на лівому березі Херсонщини — експерти

Що відомо про контрнаступ ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Окрім цього, українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута, досягли підтверджених успіхів на заході Запорізької області та на східному (лівому) березі Херсонської області 5 листопада.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, показують, що українські сили незначно просунулися до південно-західного кута сонячної електростанції біля Підстепного (12 км на схід від міста Херсона та 3 км від річки Дніпро).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, підтверджують, що українські сили утримують позиції в будинках у Кринках (30 км на схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро).

Російський військовий блогер стверджував, що позиційні бої тривають у Кринках і вздовж лінії Піщанівка-Пойма (10 км на схід від Херсона та 4 км від р. Дніпро).

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмуту та в Мелітополі Запорізька область). Геолокаційні кадри вказують на те, що українські війська здійснили обмежене просування на захід від Вербового (10 км на схід від Роботиного на заході Запорізької області), а також на східному березі Херсонської області поблизу Підстепного (12 км на схід від міста Херсона та 3 км від Дніпра). Річка) та в Кринках (30 км на схід від м. Херсона та 2 км від р. Дніпро).

Що відомо про дії ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині

За інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, необхідно провести зачистку лівого берега Дніпра не Херсонщині, оскільки окупаційна російська армія продовжує вести обстріли по звільнених територіях на правому березі.

У відповідь на заяви аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW) Гуменюк зазначила, що наразі зарано говорити про висадку українських військових на лівому березі на Херсонщині, однак підготовка до цього ведеться.

За її словами, також не варто сприймати як докази заяви російських "військкорів".

Ми говоримо про те, що робота наша бойова ведеться на різних напрямках, різними способами, опора здійснюється на контрбатарейну боротьбу, оскільки є задача вичистити частину території лівого берега від ворога, - пояснює Гуменюк. Поширити

Вона підкреслила, що лівий берег необхідно зачистити, щоб полегшити умови для жителів правого берега, які наразі постійно перебувають під жорстокими ворожими обстрілами.

За словами Гуменюк, зараз першочергова задача Сил оборони - "полегшити життя мирного населення".

Про просування в таких масштабах не йдеться, а йдеться про бойову роботу, результати якої можуть бути проголошені, тільки тоді, коли є закріплений результат, - пояснила Гуменюк. Поширити

За її словами, "проголошення", які звучали раніше, дуже шкодять бойовій роботі і "робота навколо якогось населеного пункту без закріплення не вважається завершеною".