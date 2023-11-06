ВСУ добились успехов на левом берегу Херсонской области — эксперты

Что известно о контрнаступлении ВСУ на левом берегу Херсона

Кроме того, украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута, достигли подтвержденных успехов на западе Запорожской области и на восточном (левом) берегу Херсонской области 5 ноября.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись к юго-западному углу солнечной электростанции возле Подстепного (12 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, подтверждают, что украинские силы удерживают позиции в домах в Крынках (30 км к востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр).

Российский военный блоггер утверждал, что позиционные бои продолжаются в Крынках и вдоль линии Песчановка-Пойма (10 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра).

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия к югу от Бахмута и Мелитополе (Запорожская область). Геолокационные кадры указывают на то, что украинские войска совершили ограниченное продвижение к западу от Вербового (10 км к востоку от Роботиного на западе Запорожской области), а также на восточном берегу Херсонской области вблизи Подстепного (12 км к востоку от города Херсона и 3 км от Днепра). Река) и в Крынках (30 км к востоку от Херсона и 2 км от Днепр).

Что известно о действиях ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области

По информации руководительницы Объединенного прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, необходимо провести зачистку левого берега Днепра не Херсонщине, поскольку оккупационная российская армия продолжает вести обстрелы по освобожденным территориям на правом берегу.

В ответ на заявления аналитиков из Института изучения войны (ISW) Гуменюк отметила, что пока рано говорить о высадке украинских военных на левом берегу Херсонской области, однако подготовка к этому ведется.

По ее словам, также не стоит воспринимать как доказательства заявления российских "военных коров".

Мы говорим о том, что работа наша боевая ведется на разных направлениях, разными способами, опора осуществляется на контрбатарейную борьбу, поскольку есть задача вычистить часть территории левого берега от врага, – объясняет Гуменюк. Поделиться

Она подчеркнула, что левый берег необходимо зачистить, чтобы облегчить условия для жителей правого берега, которые постоянно находятся под жестокими вражескими обстрелами.

По словам Гуменюк, сейчас первоочередная задача Сил обороны – "облегчить жизнь мирного населения".

О продвижении в таких масштабах речь не идет, а речь идет о боевой работе, результаты которой могут быть провозглашены только тогда, когда есть закрепленный результат, - пояснила Гуменюк. Поделиться

По ее словам, "звучавшие ранее провозглашения" очень вредят боевой работе и "работа вокруг какого-то населенного пункта без закрепления не считается завершенной".