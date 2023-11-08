Аналитики оценили последствия удара по "Аскольду" ЧФ РФ в Керчи
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики оценили последствия удара по "Аскольду" ЧФ РФ в Керчи

Корабль
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Источник:  ISW

Украинский удар по российской верфи в Керчи в оккупированном Крыму 4 ноября нанес значительные повреждения кораблю "Аскольд" Черноморского флота РФ.

Удар по Керчи нанес значительные повреждения кораблю ЧФ РФ

7 ноября российские и украинские источники опубликовали фотографии, на которых видны значительные повреждения ракетоносного корабля-носителя ракет "Калибр" проекта 22800 "Аскольд".

Как отмечают аналитики, эти повреждения, вероятно, выведут его из строя в обозримом будущем.

ISW оценивает, что с июня 2023 года украинские силы провели кампанию блокирования российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму, прежде всего активов ЧФ, чтобы снизить способность российских военных использовать полуостров в качестве плацдарма и тыла для российских операций на юге Украины, - отметили аналитики.

Что известно об ударе по судостроительному заводу в Керчи

Вечером 4 ноября в Керчи раздались взрывы. Позже в Страткоме ВСУ подтвердили удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив".

Тогда же Минобороны РФ признало, что в результате ракетного удара в оккупированной Керчи был поврежден корабль, находившийся на судостроительном заводе.

Там добавили, что их ПВО якобы сбило 13 из 15 ракет.

Утром 5 ноября командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что Украина нанесла успешные удары по Керчи.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, пораженный корабль еще не успел принять участие в войне РФ против Украины.

В британской разведке отметили, что способность Украины нанести удар по крымской судостроительной инфраструктуре, вероятно, заставит Россию рассмотреть возможность ее перемещения дальше линии фронта, которая задержит поставки новых судов.

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