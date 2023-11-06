Российский ракетоноситель "Аскольд" уничтожен — первые фото после удара ВСУ по заводу в Керчи

Вечером 4 ноября в Керчи раздались взрывы. Позже в Страткоме ВСУ подтвердили удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив".

Корабль "Аскольд" уничтожен

В сети показали первые фото уничтоженного на территории завода "Залив" во временно оккупированном Крыму российского ракетоносителя "Аскольд".

4 ноября этот российский корабль стал целью атаки ракет ВСУ.

По имеющейся информации Страткома, корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту.

Что известно об ударе по судостроительному заводу в Керчи

Вечером 4 ноября в Керчи раздались взрывы. Позже в Страткоме ВСУ подтвердили удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив".

Тогда же Минобороны РФ признало, что в результате ракетного удара в оккупированной Керчи был поврежден корабль, находившийся на судостроительном заводе.

Там добавили, что их ПВО якобы сбило 13 из 15 ракет.

Утром 5 ноября командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что Украина нанесла успешные удары по Керчи.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, пораженный корабль еще не успел принять участие в войне РФ против Украины.