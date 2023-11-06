Російський ракетоносій "Аскольд" знищено — перші фото після удару ЗСУ по заводу у Керчі
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський ракетоносій "Аскольд" знищено — перші фото після удару ЗСУ по заводу у Керчі

СтратКом ЗСУ
Керч

Ввечері 4 листопада у Керчі пролунали вибухи. Пізніше у СтратКомі ЗСУ підтвердили удари по морській і портовій інфраструктурі суднобудівного заводу “Залив”.

Корабель “Аскольд” знищено

У мережі показали перші фото знищеного на території заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму російського ракетоносія "Аскольд".

4 листопада цей російський корабель став ціллю атаки ракет ЗСУ.

За наявною інформацією СтратКому, корабель отримав значні ушкодження та, можливо, не підлягає ремонту.

Що відомо про удар по суднобудівному заводу в Керчі

Ввечері 4 листопада у Керчі пролунали вибухи. Пізніше у СтратКомі ЗСУ підтвердили удари по морській і портовій інфраструктурі суднобудівного заводу “Залив”.

Тоді ж Міноборони РФ визнало, що унаслідок ракетного удару в окупованій Керчі було пошкоджено корабель, який перебував на суднобудівному заводі.

Там додали, що їхня ППО нібито збила 13 з 15 ракет.

Зранку 5 листопада командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що Україна завдала успішних ударів по Керчі.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, уражений корабель ще не встиг взяти участі у війні РФ проти України.

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