Аналітики оцінили наслідки удару по "Аскольду" ЧФ РФ у Керчі

Український удар по російській верфі в Керчі в окупованому Криму 4 листопада завдав значних пошкоджень кораблю "Аскольд" Чорноморського флоту РФ.
Удар по Керчі завдав значних пошкоджень кораблю ЧФ Росії
7 листопада російські та українські джерела опублікували фотографії, на яких видно значні пошкодження ракетоносного корабля-носія ракет "Калібр" проекту 22800 "Аскольд".
Як зазначають аналітики, ціі пошкодження ймовірно, виведуть його з ладу в осяжному майбутньому.
Що відомо про удар по суднобудівному заводу в Керчі
Ввечері 4 листопада у Керчі пролунали вибухи. Пізніше у СтратКомі ЗСУ підтвердили удари по морській і портовій інфраструктурі суднобудівного заводу “Залив”.
Тоді ж Міноборони РФ визнало, що унаслідок ракетного удару в окупованій Керчі було пошкоджено корабель, який перебував на суднобудівному заводі.
Там додали, що їхня ППО нібито збила 13 з 15 ракет.
Зранку 5 листопада командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що Україна завдала успішних ударів по Керчі.
За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, уражений корабель ще не встиг взяти участі у війні РФ проти України.
В британській розвідці зазначили, що здатність України завдати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить Росію розглянути можливість її переміщення далі від лінії фронту, що затримає постачання нових суден.
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