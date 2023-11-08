Аналітики оцінили наслідки удару по "Аскольду" ЧФ РФ у Керчі
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітики оцінили наслідки удару по "Аскольду" ЧФ РФ у Керчі

Корабль
Джерело:  ISW

Український удар по російській верфі в Керчі в окупованому Криму 4 листопада завдав значних пошкоджень кораблю "Аскольд" Чорноморського флоту РФ.

Удар по Керчі завдав значних пошкоджень кораблю ЧФ Росії

7 листопада російські та українські джерела опублікували фотографії, на яких видно значні пошкодження ракетоносного корабля-носія ракет "Калібр" проекту 22800 "Аскольд".

Як зазначають аналітики, ціі пошкодження ймовірно, виведуть його з ладу в осяжному майбутньому.

ISW оцінює, що з червня 2023 року українські сили провели кампанію блокування російської військової інфраструктури в окупованому Криму, насамперед активів ЧФ, щоб знизити здатність російських військових використовувати півострів як плацдарм і тил для російських операцій на півдні України, - зазначили аналітики.

Що відомо про удар по суднобудівному заводу в Керчі

Ввечері 4 листопада у Керчі пролунали вибухи. Пізніше у СтратКомі ЗСУ підтвердили удари по морській і портовій інфраструктурі суднобудівного заводу “Залив”.

Тоді ж Міноборони РФ визнало, що унаслідок ракетного удару в окупованій Керчі було пошкоджено корабель, який перебував на суднобудівному заводі.

Там додали, що їхня ППО нібито збила 13 з 15 ракет.

Зранку 5 листопада командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що Україна завдала успішних ударів по Керчі.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, уражений корабель ще не встиг взяти участі у війні РФ проти України.

В британській розвідці зазначили, що здатність України завдати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить Росію розглянути можливість її переміщення далі від лінії фронту, що затримає постачання нових суден.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар по заводу в Керчі. У Повітряних Силах підтвердили ураження МРК "Аскольд"
Микола Олещук
МРК Аскольд
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар ЗСУ по заводу в Керчі. У мережі оприлюднили супутникові знімки
Крим
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російський ракетоносій "Аскольд" знищено — перші фото після удару ЗСУ по заводу у Керчі
СтратКом ЗСУ
Керч

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм