В ВСУ рассекретили планы войск РФ в районе Авдеевки

Российские оккупанты отправили в район Авдеевки несколько общевойсковых армий и химическую бригаду.
Какие планы войск РФ в районе Авдеевки
По мнению военнослужащего Ивана Тимочко, председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, захват города для захватчиков является политическим вопросом. Для реализации своих планов они применяют ТОС-1А "Солнцепек" и "Буратино".
Тимочко добавил, что за месяц времени российские оккупанты не смогли достичь результатов. В то же время, постоянные штурмы негативно влияют и на украинские войска. Военнослужащий отметил, что перед российской армией стояла задача перехватить наступательную инициативу. Он отметил, что российские войска стремятся оккупировать Донецкую и Луганскую область в административных пределах.
Тимочко обратил внимание на тот факт, что российские войска, когда начинают увеличивать количество атак и применяют пехоту, совершаются прорывы. Он напомнил, что такие ситуации уже были в Харьковской и Херсонской областях.
Британская разведка назвала цель российского наступления в Авдеевке
Как отмечается в сводке, на прошлой неделе российские войска продолжили атаки на села, прилегающие к городу Авдеевка Донецкой области, который они пытаются оцепить с помощью клещей.
По данным британской разведки, в ходе недавнего наступления российские войска, вероятно, подошли к контролируемому Украиной Авдеевскому коксохимическому заводу, крупному промышленному комплексу, производящему коксу и различным химикатам, занимающим ключевую тактическую позицию к северу от города.
Завод доминирует над главной дорогой, ведущей к Авдеевке, и, если российские войска захватят его, поставки в город станут для Украины более тяжелыми.
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