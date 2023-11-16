У ЗСУ розсекретили плани військ РФ в районі Авдіївки

Російські окупанти відправили в район Авдіївки кілька загальновійськових армій та хімічну бригаду.

Які плани військ РФ в районі Авдіївки

На думку військовослужбовця Івана Тимочко, голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, захоплення міста для загарбників є політичним питанням. Для реалізації своїх планів вони застосовують ТОС-1А "Солнцепек" та "Буратино".

Авдіївка сильно стягнула їхні війська й вимагає великої концентрації їхніх сил, – повідомив він. Поширити

Тимочко додав, що за місяць часу російські окупанти не змогли досягти результатів. Водночас постійні штурми негативно впливають й на українські війська. Військовослужбовець зазначив, що перед російською армією стояло завдання перехопити наступальну ініціативу. Він наголосив на тому, що російські війська прагнуть окупувати Донецьку та Луганську область в адміністративних межах.

Росіяни усіма наявними силами будуть намагатися перейти у контрнаступ, – пояснив він. Поширити

Тимочко звернув увагу на той факт, що російські війська, коли починають збільшувати кількість атак та застосовують піхоту, згодом відбуваються прориви. Він пригадав, що такі ситуації вже були на Харківщині та Херсонщині.

Британська розвідка назвала мету російського наступу в Авдіївці

Як зазначається у зведенні, минулого тижня російські війська продовжили атаки на села, що прилягають до міста Авдіївка Донецької області, яке вони намагаються оточити за допомогою кліщів.

За даними британської розвідки, в ході недавнього наступу російські війська, ймовірно, підійшли до контрольованого Україною Авдіївського коксохімічного заводу, великого промислового комплексу, кокс, що виробляє, і різні хімікати, що займає ключову тактичну позицію на північ від міста.

Завод домінує над головною дорогою, яка веде до Авдіївки, і, якщо російські війська захоплять його, постачання до міста стануть для України важчими.