ВСУ уничтожили 13 артсредств, склад боеприпасов и систему ПВО армии РФ — сводка Генштаба

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В течение суток авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения и еще 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 06.00 16 ноября 2023 года по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

За прошедшие сутки российские террористические войска нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в Селидовом Донецкой области и Заречном Запорожской области. Кроме того, сегодня ночью оккупанты снова нанесли очередные ракетно-авиационные удары по Украине, продолжается атака БпЛА типа Shahed-136/131.

За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений.

Всего враг нанес 8 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары пришлись по таким населенным пунктам: Красный Хутор Черниговской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Клещиевка, Александрополь, Новомихайловка, Угледар Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 160 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 7 атак.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надежды Луганской области.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отбиты 6 атак. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки и восточнее Первомайского Донецкой области, где украинские воины отразили 18 атак.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 22 атаки врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Старомайорского Донецкой области, где Силами обороны отбиты 6 атак.

На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия возле Новодаровки Запорожской области, успеха не имел.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств, боеприпасов и средство противовоздушной обороны противника.

Потери армии РФ на войне в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.11.23 ориентировочно составили: