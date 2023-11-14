ВСУ продолжают наступление на двух направлениях и отбивают атаки армии РФ в районе Авдеевки — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают наступление в районе Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области, а также отбивают атаки преступной армии вблизи Авдеевки.
Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии по Украине в течение суток
Отмечается, что за прошедшие сутки украинские военные 57 раз вступали в бой с подразделениями российских оккупантов.
Продолжается наступление украинских военных в сторону Мелитополя и на южном фланге в районе Бахмута.
Враг несет многочисленные потери и истощается вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Также противовоздушной обороной уничтожены 2 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств, 3 средства противовоздушной обороны и состав горюче-смазочных материалов противника.
В то же время российские военные преступники в течение суток нанесли 4 ракетных и 42 авиаудара, совершили 26 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Клюсы, Сеньковка, Гремяч Черниговской области; Волфин, Веселовка, Турья Сумской области; Ветеринарное, Старица, Бударки Харьковской области.
В Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области, где наши воины отбили 7 атак. Противник нанес авиационные удары возле населенных пунктов Ольшана и Чернещина Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.
В Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области. Нанес авиационных ударов вблизи Песчаного Луганской области и Серебрянки, Северска, Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Луганской области и Ямполевка, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении кафиры вели штурмовые действия вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 10 атак. Противник нанес авиационный удар неподалеку от Клищиевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались населенные пункты Хромово, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Авдеевки, Северного, Тоненького, Водяного и восточнее Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 15 атак. Нанес авиационные удары возле Архангельского, Новокалинового, Ласточкиного, Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении захватчики при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отразили 18 атак. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Антоновка.
На Шахтерском направлении враг вел штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Урожайного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
В Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Новодаровки Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, в частности, Роботино, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки, Лобково, Плавные Запорожской области.
На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоберислав и Берислав Херсонской области. Артиллерийские обстрелы подверглись Херсону, Осокоровке, Дорожному, Бериславу, Ольговке Херсонской области.
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