ВСУ продолжают наступление на двух направлениях и отбивают атаки армии РФ в районе Авдеевки — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают наступление в районе Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области, а также отбивают атаки преступной армии вблизи Авдеевки.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии по Украине в течение суток

Отмечается, что за прошедшие сутки украинские военные 57 раз вступали в бой с подразделениями российских оккупантов.

Продолжается наступление украинских военных в сторону Мелитополя и на южном фланге в районе Бахмута.

Враг несет многочисленные потери и истощается вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также противовоздушной обороной уничтожены 2 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств, 3 средства противовоздушной обороны и состав горюче-смазочных материалов противника.

В то же время российские военные преступники в течение суток нанесли 4 ракетных и 42 авиаудара, совершили 26 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта