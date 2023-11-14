ВСУ за две недели ликвидировали тысячи военных армии РФ в районах Бахмута и Купянска — Сырский

Украинские военные только в течение двух последних недель ликвидировали в районах Бахмута и Купянска более 4 тыс. военных преступников армии РФ.

Что известно о безумных потерях армии РФ в районах Бахмута и Купянска.

По словам командующего ОСУВ "Хортица" Александра Сырского, враг продолжает безуспешные попытки наступления на нескольких участках фронта на востоке Украины.

Враг не отказывается от своих планов и продолжает наступательные действия одновременно на нескольких восточных направлениях. В частности, несмотря на большие потери, россияне атакуют наши части, которые обороняются в районе Купянска, - говорится в сообщении Сырского. Поделиться

Он подчеркнул, что враг стал больше использовать БПЛА для атак по позициям украинских военных.

Командующий ОСУВ "Хортица" также отметил, что к северу и югу от Бахмута оккупанты пытаются перехватить в украинских военных инициативу за счет увеличения количества собственных контратак.

Сырский отметил, что героическое сопротивление украинских военных скрывает все преступные замыслы российских окупантов.

Он подчеркнул, что враг каждый день теряет свои наступательные возможности.

За две недели в районе ответственности ОВСУ "Хортица" российские оккупационные войска потеряли более 4 тыс. человек.

Уничтожены и повреждены более 500 единиц военной техники окупантов.

В ОП назвали рецепт победы над армией РФ

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, преступная армия РФ безнадежно увязла в развязанной против Украины войне, однако для поражения российских оккупантов западные партнеры должны сделать две вещи.

РФ увязла в тяжелых боях и никуда уже не продвигается. И не продвинется. Репутация российской армии и ВПК выглядит крайне непрезентабельно. Отвратительный, - отмечает представитель ОП. Поделиться

По его словам, в России вынуждены откровенно переводить страну на военные рельсы, проводить непрерывную мобилизацию неимущих граждан из беднейших регионов и тюрем, а также искать боеприпасы повсюду и у всех.

И все это только для того, чтобы выстоять в Украине. РФ уже явно не выглядит вчерашним "влиятельным мировым игроком", который может и должен писать мировые правила. РФ, пытаясь воздержаться от внутреннего распада, истерически отказывается от современного образа жизни, технопрогресса и социальной эволюции и быстро возвращается в средневековое прошлое: лагеря, тотальные запреты, массовые аресты, отмечает представитель ОП. Поделиться

Он добавил, что сейчас такова текущая ситуация.

Да, это не значит, что все уже окончено. Да, это не значит, что дальше будет легче. Да, это не значит, что рисков больше нет. Впереди – тяжело, жестоко, кроваво, депрессивно. Но главное повторю еще раз: РФ намертво увязла в Украине и думает не о мифическом продвижении, захвате других территорий или унижении других государств, а как выстоять в обороне. Самосохраниться. Не проиграть. Не убежать, – признает представитель ОП. Поделиться

Он отметил, что для того чтобы Россия точно проиграла, международные партнеры Украины должны принять две вещи.