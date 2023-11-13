ВСУ продолжают контрнаступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях — сводка Генштаба

Украинские бойцы продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, отразили атаки россиян вблизи села Роботино и уничтожили два пункта управления оккупантов .

Какая ситуация на фронте

В течение суток произошло 50 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Тимоновичи, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Бунякино, Могрица, Грабовское, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Старица, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 6 атак. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Первомайское и Копанки Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

В Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного, Выемки Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 11 атак.

Противник нанес авиационный удар вблизи Клищиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Новокалинового, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 8 атак. Нанес авиационные удары в районах Новобахмутовки и Авдеевки Донецкой области.