ЗСУ продовжують контрнаступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках — зведення Генштабу

Українські бійці продовжують вести наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, відбили атаки росіян поблизу села Роботине та знищили два пункти управління окупантів .

Яка ситуація на фронті

Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Тимоновичі, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Бунякине, Могриця, Грабовське, Попівка Сумської області; Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 6 атак. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Першотравневе та Копанки Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Спірного, Виїмки Донецької області.

Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 11 атак.

Противник завдав авіаційного удару поблизу Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Новокалинового, Авдіївки, Сєверного та східніше Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 8 атак. Завдав авіаційних ударів в районах Новобахмутівки та Авдіївки Донецької області.