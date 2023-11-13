Авиация ВСУ нанесла 4 удара по районам сосредоточения военной техники армии РФ — сводка Генштаба

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава и вооружения и 3 складов боеприпасов противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 06.00 13 ноября 2023 года по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений.

Всего враг нанес 7 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Также российские оккупанты нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в городе Харьков.

Авиационные удары пришлись по таким населенным пунктам: Петропавловка, Чернещина Харьковской области; Новоегоровка, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Северск, Авдеевка, Северное, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области; Херсон, Новоберислав, Тягинка, Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Кисловка Харьковской области, где наши защитники отбили 11 атак.

На Лиманском направлении, при поддержке авиации, противник вел безуспешные штурмовые действия у Новоегоровки Луганской области, где наши воины отразили 4 атаки.

На Бахмутском направлении , при поддержке авиации, противник вел штурмовые действия в районах Дубово-Василовки, восточнее Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где украинские защитники отразили около 10 атак. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении , при поддержке авиации, оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника юго-восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено 17 атак.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 24 атаки захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области, где украинские воины отразили 2 атаки.

На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также противовоздушной обороной уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 боеприпаса противника.

Потери армии РФ на войне в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.23 ориентировочно составили:

facebook.com/GeneralStaff.ua