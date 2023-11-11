ВСУ отразили десятки новых атак армии РФ — сводка Генштаба

Ситуация на фронте остается напряженной. Согласно данным Генштаба, в течение 11 ноября на поле боя произошло 71 боевое столкновение между ВСУ и российскими захватчиками.
Солдаты РФ не оставляют попыток вытеснить ВСУ с их позиций
Украинским защитникам удалось отразить 7 атак на Купянском направлении, 10 на Бахмутском, 14 – на Авдеевском, 17 – на Марьинском и 11 – на Шахтерском.
На Купянском направлении армия РФ снова проводила провальные штурмовые действия в районах Синковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки, Надежды Луганской области, где бойцы ВСУ смогли отразить 7 атак.
На Лиманском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Под огонь врага попали около 10 населенных пунктов.
На Авдеевском направлении армия РФ при поддержке авиации пыталась вести штурмовые действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где наши защитники отразили 14 атак.
Кроме того, сообщается, что на Шахтерском направлении российские захватчики пытались наступать у Угледара, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области, где бойцы ВСУ отразили 11 атак.
Что известно об успехах ВСУ на фронте
В течение 11 ноября украинской авиации удалось нанести 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.
Более того, наша ПВО успешно уничтожила одну зенитную управляемую ракету С-400.
Также указано, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 артиллерийским средствам, 6 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике и 2 средствам противовоздушной обороны российских оккупантов.
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