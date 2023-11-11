ВСУ отразили десятки новых атак армии РФ — сводка Генштаба

Ситуация на фронте остается напряженной. Согласно данным Генштаба, в течение 11 ноября на поле боя произошло 71 боевое столкновение между ВСУ и российскими захватчиками.

Солдаты РФ не оставляют попыток вытеснить ВСУ с их позиций

Украинским защитникам удалось отразить 7 атак на Купянском направлении, 10 на Бахмутском, 14 – на Авдеевском, 17 – на Марьинском и 11 – на Шахтерском.

На Бахмутском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Клищиевки и Андреевки Донецкой области, где украинскими защитниками отбито 10 атак. Также противник нанес авиационный удар в районе Курдюмовки Донецкой области. Поделиться

На Купянском направлении армия РФ снова проводила провальные штурмовые действия в районах Синковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки, Надежды Луганской области, где бойцы ВСУ смогли отразить 7 атак.

На Лиманском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Под огонь врага попали около 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении армия РФ при поддержке авиации пыталась вести штурмовые действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где наши защитники отразили 14 атак.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 17 атак. Поделиться

Кроме того, сообщается, что на Шахтерском направлении российские захватчики пытались наступать у Угледара, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области, где бойцы ВСУ отразили 11 атак.

В Запорожском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Роботиного Запорожской области. Поделиться

Что известно об успехах ВСУ на фронте

В течение 11 ноября украинской авиации удалось нанести 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.

Более того, наша ПВО успешно уничтожила одну зенитную управляемую ракету С-400.

Также указано, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 артиллерийским средствам, 6 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике и 2 средствам противовоздушной обороны российских оккупантов.