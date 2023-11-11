Горючее для ВСУ будут маркировать цветами. Минобороны назвало причину

Министерство обороны Украины обяжет поставщиков маркировать дизельное топливо для Вооруженных сил красным цветом, а бензин будут маркировать зеленым.

В Минобороны придумали, как уменьшить кражи горючего

Теперь поставщики дизельного горючего для ВСУ будут красить его в красный цвет, а в бензин будут добавлять зеленый краситель.

Снабжение такого маркированного горючего Минобороны планирует наладить уже на следующей неделе. В войска такое горючее попадет в конце ноября.

Маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, определенный цвет исключит возможность злоупотребления на местах относительно смешений горючего, - говорится в сообщении. Поделиться

Промаркированное горючее будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез. Минобороны обещает, что из-за новшеств цена на дизель и бензин не изменится.

Украинское оружие будет скорее попадать на фронт

Оружие украинского производства будет попадать на фронт быстрее. В период войны упростили производственный цикл и процесс испытаний.

Как отмечается, с 1 ноября Минобороны существенно сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ. Теперь сам производитель будет определять, по каким техническим параметрам он будет сдавать заказчику продукцию. Военные только согласовывают перечень параметров (ранее военные прописывали в технических условиях значительный перечень этих параметров).

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк добавил, что упразднили ненужные испытания и сократили количество проверок. Также ввели изменения, чтобы украинское оружие быстрее попадало в войска.

Также, в частности, было отменено требование о гарантийном сроке для оружия (10 лет). Во время войн оружие с конвейеров идет сразу на фронт, поэтому показатели срока хранения не имеют значения.

Теперь Минобороны и ВСУ будут настаивать на подтверждении трех факторов: эффективности образца техники, его безопасности для личного состава и надежности в эксплуатации. Производитель берет ответственность за качество оружия, испытания и все риски снабжения.