Без призыва. Минобороны утвердило новую Концепцию военной кадровой политики

Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал Указ об утверждении Концепции военной кадровой политики ведомства до 2028 года.

Что предполагает новая Концепция военной кадровой политики Минобороны

Этот документ определяет направление развития кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет – как во время войны, так и в мирное время. Концепция сосредоточена на том, чтобы гарантированно удовлетворить потребности ВСУ в людях во время войны, а также ускорить евроатлантическую интеграцию.

По данным Минобороны, ожидаемые результаты:

ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;

в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом;

человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования,

профессионального развития, гендерного равенства Уровни возможности мужчин и женщин в ВСУ;

усовершенствованная электронная система военного учета;

автоматизированные и цифровые процессы управления персоналом;

расширенное сотрудничество между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС;

эффективная и прозрачная система денежного довольствия военнослужащих и обеспечения их жильем;

усовершенствованное психологическое обеспечение;

новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными;

надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы.

За ходом выполнения этой Концепции будет следить Комитет по кадровому менеджменту в Минобороны.

Мобилизация в Украине

Сейчас в Украине действует всеобщая мобилизация, которая осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами. В первую очередь проводится призыв резервистов, бывших участников АТО, ООС с постепенным наращиванием численности войск за счет проходивших службу военнообязанных.

Напомним, что Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Они будут действовать, по меньшей мере, до 15 ноября 2023 года, а затем их снова продолжат.

Также напомним, что в Украине снизили предельный возраст призыва на срочную военную службу с 27 до 25 лет. Это означает, что в мирное время мужчины, достигшие 25 лет, будут освобождены от срочной военной службы.