Без призову. Міноборони затвердило нову Концепцію військової кадрової політики

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики відомства до 2028 року.

Що передбачає нова Концепція військової кадрової політики Міноборони

Цей документ визначає напрямок розвитку кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних пʼяти років — як під час війни, так і у мирний час. Концепція зосереджена на тому, щоб гарантовано задовольнити потреби ЗСУ в людях під час війни, а також пришвидшити євроатлантичну інтеграцію.

За даними Міноборони, очікувані результати:

ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;

в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;

людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти,

професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;

удосконалена електронна система військового обліку;

автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;

розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;

ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;

вдосконалене психологічне забезпечення;

нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;

належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

За ходом виконання цієї Концепції слідкуватиме Комітет з питань кадрового менеджменту у Міноборони.

Мобілізація в Україні

Наразі в Україні діє загальна мобілізація, яка здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. У першу чергу проводиться призов резервістів, колишніх учасників АТО, ООС з поступовим нарощуванням чисельності військ за рахунок військовозобов'язаних, які проходили службу.

Нагадаємо, що Верховна рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року, а потім їх знову продовжать.

Також нагадаємо, що в Україні знизили граничний вік призову на строкову військову службу з 27 до 25 років. Це означає, що в мирний час чоловіки, які досягнуть 25 років, будуть звільнені від строкової військової служби.