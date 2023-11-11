Пальне для ЗСУ маркуватимуть кольорами. Міноборони назвало причину

У Міноборони вигадали, як зменшити крадіжки пального

Тепер постачальники дизельного пального для ЗСУ будуть фарбувати його у червоний колір, а до бензину будуть додавати зелений барвник.

Постачання такого маркованого пального Міноборони планує налагодити вже наступного тижня. До військ таке пальне потрапить наприкінці листопада.

Маркування дає можливість ідентифікувати та відстежувати пальне, яке було закуплено винятково для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу. Крім того, визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального, - йдеться у повідомленні. Поширити

Промарковане пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник. Міноборони обіцяє, що через нововведення ціна на дизель та бензин не зміниться.

Українська зброя швидше потраплятиме на фронт

Зброя українського виробництва потраплятиме на фронт швидше. На період війни спростили виробничий цикл і процес випробувань.

Як зазначається, з 1 листопада Міноборони суттєво скоротило терміни постачання техніки та зброї в ЗСУ. Тепер сам виробник визначатиме, за якими технічними параметрами він здаватиме замовнику продукцію. Військові лише погоджують перелік параметрів (раніше – військові прописували в технічних умовах значний перелік цих параметрів).

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк додав, що скасували непотрібні випробування та скоротили кількість перевірок. Також ввели зміни, аби українська зброя швидше потрапляла до військ.

Також, зокрема, скасували вимогу про гарантійний термін для зброї (10 років). Під час війн зброя з конвеєрів йде відразу на фронт, тому показники терміну зберігання не мають значення.

Тепер Міноборони та ЗСУ наполягатимуть на підтвердженні лише трьох чинників: ефективності зразка техніки, його безпечності для особового складу та надійності в експлуатації. Виробник бере відповідальність за якість зброї, випробування та всі ризики постачання.