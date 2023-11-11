Почему армии РФ удается предотвращать стремительные прорывы ВСУ в контрнаступлении — объяснение эксперта

От стремительных прорывов украинских военных в контрнаступлении на подавляющем большинстве участков фронта преступную армию РФ спасает использование управляемых авиационных бомб.
Как управляемые авиабомбы РФ создают проблемы украинскому контрнаступлению
По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, использование управляемых авиабомб стало, так сказать, спасательным кругом для оккупационной российской армии.
Коваленко отметил, что пока украинские военные не решат эту проблему, ожидать стремительных прорывов и масштабных успехов не стоит.
Эксперт добавил, что за прошедшие сутки вражеская авиация в зоне боевых действий использовала 70 управляемых бомб.
Что говорят в НАТО
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, необходимо готовиться к длительной войне в Украине.
По его словам, только в случае постоянной и мощной поддержки, Украина сможет защитить собственный суверенитет и независимость.
Комментируя статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в которой он писал, что война зашла в тупик, генсек отметил, что изначально было понятно, что ситуация будет непростой.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-