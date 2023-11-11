Почему армии РФ удается предотвращать стремительные прорывы ВСУ в контрнаступлении — объяснение эксперта

От стремительных прорывов украинских военных в контрнаступлении на подавляющем большинстве участков фронта преступную армию РФ спасает использование управляемых авиационных бомб.

Как управляемые авиабомбы РФ создают проблемы украинскому контрнаступлению

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, использование управляемых авиабомб стало, так сказать, спасательным кругом для оккупационной российской армии.

Коваленко отметил, что пока украинские военные не решат эту проблему, ожидать стремительных прорывов и масштабных успехов не стоит.

РОВ выводят на максимум применения КАБ, которые для них стали спасательным кругом на многих проблемных участках фронта, - подчеркнул аналитик. Поделиться

Эксперт добавил, что за прошедшие сутки вражеская авиация в зоне боевых действий использовала 70 управляемых бомб.

Всего за 10 дней ноября уже было применено более 550 КАБ россиянами и вполне возможно, что ноябрь станет рекордным по этому показателю. По крайней мере, 6 ноября был установлен абсолютный суточный рекорд применения КАБ – 103, – подчеркнул Коваленко. Поделиться

Что говорят в НАТО

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, необходимо готовиться к длительной войне в Украине.

Нам нужно быть готовыми к долгому пути. Войны по своей природе непредсказуемы. Что мы точно знаем, так это то, что происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя, - отметил Столтенберг. Поделиться

По его словам, только в случае постоянной и мощной поддержки, Украина сможет защитить собственный суверенитет и независимость.

Комментируя статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в которой он писал, что война зашла в тупик, генсек отметил, что изначально было понятно, что ситуация будет непростой.