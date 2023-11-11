Чому армії РФ вдається запобігати стрімким проривам ЗСУ у контрнаступі — пояснення експерта

Від стрімких проривів українських військових у контрнаступі на переважній більшості ділянок фронту злочинну армію РФ рятує використання керованих авіаційних бомб.

Як керовані авіабомби РФ створюють проблеми українському контрнаступу

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, використання керованих авіабомб стало, так би мовити, рятувальним колом для окупаційної російської армії.

Коваленко зазначив, що поки українські військові не вирішать цю проблему, очікувати на стрімкі прориви і масштабні успіхи не варто.

РОВ виводять на максимум застосування КАБ, які для них стали рятувальним колом на багатьох проблемних ділянках фронту, - наголосив аналітик. Поширити

Експерт додав, що протягом минулої доби ворожа авіація у зоні бойових дій використала 70 керованих бомб.

Всього за 10 днів листопада вже було застосовано понад 550 КАБ росіянами, і цілком можливо, що листопад стане рекордним за цим показником. Принаймні, 6 листопада був встановлений абсолютний добовий рекорд застосування КАБ - 103, - підкреслив Коваленко. Поширити

Що кажуть у НАТО

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, необхідно готуватись до тривалої війни в Україні.

Нам потрібно бути готовими до довгого шляху. Війни за своєю природою непередбачувані. Що ми точно знаємо, так це те, що те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане з ситуацією на полі бою, - зазначив Столтенберг. Поширити

За його словами, лише у разі сталої та потужної підтримки Україна зможе захистити власний суверенітет та незалежність.

Коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в якій він писав, що війна зайшла в глухий кут, генсек зазначив, що із самого початку було зрозуміло, що ситуація буде непростою.