Чому армії РФ вдається запобігати стрімким проривам ЗСУ у контрнаступі — пояснення експерта

Від стрімких проривів українських військових у контрнаступі на переважній більшості ділянок фронту злочинну армію РФ рятує використання керованих авіаційних бомб.
Як керовані авіабомби РФ створюють проблеми українському контрнаступу
За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, використання керованих авіабомб стало, так би мовити, рятувальним колом для окупаційної російської армії.
Коваленко зазначив, що поки українські військові не вирішать цю проблему, очікувати на стрімкі прориви і масштабні успіхи не варто.
Експерт додав, що протягом минулої доби ворожа авіація у зоні бойових дій використала 70 керованих бомб.
Що кажуть у НАТО
За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, необхідно готуватись до тривалої війни в Україні.
За його словами, лише у разі сталої та потужної підтримки Україна зможе захистити власний суверенітет та незалежність.
Коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в якій він писав, що війна зайшла в глухий кут, генсек зазначив, що із самого початку було зрозуміло, що ситуація буде непростою.
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