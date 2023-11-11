ЗСУ відбили десятки нових атак армії РФ — зведення Генштабу

Ситуація на фронті залишається напруженою. Згідно з даними Генштабу, протягом 11 листопада на полі бою відбулося 71 бойове зіткнення між ЗСУ та російськими загарбниками

Солдати РФ не полишають спроб витіснити ЗСУ з їхніх позицій

Українським захисникам вдалося відбити 7 атак на Куп’янському напрямку, 10 на Бахмутському, 14 – на Авдіївському, 17 – на Мар’їнському і 11 – на Шахтарському.

На Бахмутському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де українськими захисниками відбито 10 атак. Також противник завдав авіаційного удару в районі Курдюмівки Донецької області. Поширити

На Куп’янському напрямку армія РФ знову проводила провальні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки, Надії Луганської області, де бійці ЗСУ змогли відбити 7 атак.

На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Під вогонь ворога потрапили близько 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку армія РФ, за підтримки авіації, намагалася вести штурмові дії в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, де наші захисники відбили 14 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 17 атак. Поширити

Окрім того, наголошується, що на Шахтарському напрямку російські загарбники намагалися наступати біля Вугледару, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області, де бійці ЗСУ відбили 11 атак.

На Запорізькому напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Роботине, П’ятихатки Запорізької області. Поширити

Що відомо про успіхи ЗСУ на фронті

Протягом 11 листопада українській авіації вдалося завдати 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ.

Ба більше, наша ППО успішно знищила одну зенітну керовану ракету С-400.

Також вказано, що підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 2 артилерійських засобах, 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 засобах протиповітряної оборони російських окупантів.