ВСУ нанесли поражение по двум районам сосредоточения личного состава и трем складам БК армии РФ — сводка Генштаба

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В течение суток авиация ВСУ нанесла 4 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 12.11.2023 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток произошло 61 боевое столкновение.

Всего враг нанес 3 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Стариковое, Басовка, Запсилье, Мирополье Сумской области; Волчанск, Нестерное, Дворичанское Харьковской области.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Синковки, Петропавловки, Ивановки, Кисловки Харьковской области, где наши воины отразили 8 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Новомлынск, Синьковка, Кисловка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Новоегоровки Луганской области, где наши воины отразили 4 атаки. Противник нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Северска Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Федоровка, Рай-Александровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Дубово-Василовки, восточнее Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 6 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия возле Авдеевки и Северного Донецкой области, где Силами обороны отбито 10 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Опросное, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 20 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, где наши защитники отразили 2 атаки. Кроме того, противник нанес авиационные удары вблизи Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Новоданиловка, Новопавловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Херсон, Берислав, Тягинка, Ивановка Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике и 3 складам боеприпасов противника.