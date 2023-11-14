ВСУ за сутки уничтожили более 900 военных, 8 танков и 20 артсистем РФ — сводка Генштаба

За 13 ноября РФ потеряла в войне против Украины ориентировочно 920 военных, 8 танков, 7 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем и 24 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 920 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

личного состава – около 313470 (+920) человек,

танков – 5362 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 10086 (+7) ед,

артиллерийских систем – 7589 (+20) ед,

РСЗО – 882 (+1) ед,

средства ПВО – 580 (+0) ед,

самолетов – 322 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5649 (+15),

крылатых ракет – 1561 (+0),

кораблей /катеров ‒ 22 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9973 (+24) ед,

специальной техники – 1081 (+2)

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника южнее Новокалинового, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 18 атак.

В Лиманском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия в районе Надежды, Новоегоровки Луганской области и Торского Донецкой области, где защитники отбили 6 атак.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия возле Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области, где защитники отразили 15 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Марьинском направлении россияне при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где защитники отбили 24 атаки.

На Шахтерском направлении противник вел штурмовые действия южнее Золотой Нивы Донецкой области, успеха не имел.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении захватчики вели штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где украинские воины отразили 7 атак.

В Запорожском направлении украинские защитники отбили 4 атаки захватчиков в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.