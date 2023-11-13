Стартовал рекрутинг в ВСУ — что важно знать

13 ноября официально стало известно, что Министерство обороны вместе с организацией Lobby X запустили проект по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.

Начался рекрутинг в ВСУ: первые подробности

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, соответствующий договор уже подписали заместитель министра обороны Наталья Калмыкова и глава Lobby X Владислав Грезев.

Следует обратить внимание на то, что рекрутеры будут выполнять работу в интересах армии бесплатно.

Подробно узнать, какие вакансии ищут в ВСУ, можно по ссылке.

Кроме того, сообщается, что команда МО проводит переговоры с рядом других участников рынка трудоустройства.

Чтобы поучаствовать в проекте рекрутинга, компаниям нужно писать на электронную почту.

По словам Натальи Калмыковой, этот проект позволит человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где его гражданский опыт будет наиболее полезным.

В ближайшее время в рамках проекта мы планируем подписать следующие соглашения с рекрутинговыми компаниями, – добавила она. Поделиться

Что об этом проекте говорят в Lobby X

Владислав Грезев обращает внимание на то, что компания Lobby X имеет большой опыт поиска кадров для ВСУ.

Армии нужны люди разных профессий – от гранатометчиков и минометчиков, до программистов и поваров. Сотрудничество с Министерством обороны позволит масштабировать работу, которую мы проводили, - подчеркнул он. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, 5 ноября глава Министерства обороны Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года, по которой главный акцент – удовлетворение потребностей ВСУ в людях.

Команда МО рассчитывает на то, что в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ с профессиональным и мотивированным личным составом.