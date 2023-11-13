Стартовал рекрутинг в ВСУ — что важно знать

13 ноября официально стало известно, что Министерство обороны вместе с организацией Lobby X запустили проект по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.
Начался рекрутинг в ВСУ: первые подробности
Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, соответствующий договор уже подписали заместитель министра обороны Наталья Калмыкова и глава Lobby X Владислав Грезев.
Следует обратить внимание на то, что рекрутеры будут выполнять работу в интересах армии бесплатно.
Подробно узнать, какие вакансии ищут в ВСУ, можно по ссылке.
Кроме того, сообщается, что команда МО проводит переговоры с рядом других участников рынка трудоустройства.
Чтобы поучаствовать в проекте рекрутинга, компаниям нужно писать на электронную почту.
По словам Натальи Калмыковой, этот проект позволит человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где его гражданский опыт будет наиболее полезным.
Что об этом проекте говорят в Lobby X
Владислав Грезев обращает внимание на то, что компания Lobby X имеет большой опыт поиска кадров для ВСУ.
Как уже упоминалось ранее, 5 ноября глава Министерства обороны Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года, по которой главный акцент – удовлетворение потребностей ВСУ в людях.
Команда МО рассчитывает на то, что в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ с профессиональным и мотивированным личным составом.
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