Розпочався рекрутинг до ЗСУ — що важливо знати

13 листопада офіційно стало відомо, що Міністерство оборони разом з організацією Lobby X запустили проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України.
Стартував рекрутинг до ЗСУ: перші подробиці
Як повідомляє пресслужба оборонного відомства, відповідний договір уже підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова й очільник Lobby X Владислав Грезєв.
Варто звернути увагу на те, що рекрутери будуть виконувати роботу в інтересах армії безплатно.
Детально дізнатися, які вакансії шукають у ЗСУ, можна за посиланням.
Окрім того, повідомляється, що команда МО проводить переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування.
Щоб взяти участь у проєкті рекрутингу, компаніям треба писати на електронну пошту.
За словами Наталії Калмикової, цей проєкт дасть можливість людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним.
Що про цей проєкт кажуть у Lobby X
Владислав Грезєв звертає увагу на те, що компанія Lobby X має великий досвід у пошуку кадрів для ЗСУ.
Як уже згадувалося раніше, 5 листопада очільник Міністерства оборони Рустем Умєров підписав наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року, за якою головний акцент - задоволення потреб ЗСУ в людях.
Команда МО розраховує на те, що в Україні буде функціонувати дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом.
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