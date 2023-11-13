Розпочався рекрутинг до ЗСУ — що важливо знати

13 листопада офіційно стало відомо, що Міністерство оборони разом з організацією Lobby X запустили проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України.

Стартував рекрутинг до ЗСУ: перші подробиці

Як повідомляє пресслужба оборонного відомства, відповідний договір уже підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова й очільник Lobby X Владислав Грезєв.

Варто звернути увагу на те, що рекрутери будуть виконувати роботу в інтересах армії безплатно.

Детально дізнатися, які вакансії шукають у ЗСУ, можна за посиланням.

Окрім того, повідомляється, що команда МО проводить переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування.

Щоб взяти участь у проєкті рекрутингу, компаніям треба писати на електронну пошту.

За словами Наталії Калмикової, цей проєкт дасть можливість людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним.

Найближчим часом в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями, - додала вона. Поширити

Що про цей проєкт кажуть у Lobby X

Владислав Грезєв звертає увагу на те, що компанія Lobby X має великий досвід у пошуку кадрів для ЗСУ.

Армії потрібні люди різних професій – від гранатометників і мінометників, до програмістів і кухарів. Співпраця із Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили, - наголосив він. Поширити

Як уже згадувалося раніше, 5 листопада очільник Міністерства оборони Рустем Умєров підписав наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року, за якою головний акцент - задоволення потреб ЗСУ в людях.

Команда МО розраховує на те, що в Україні буде функціонувати дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом.