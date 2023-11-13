ЗСУ знищили 5 розвідувальних БпЛА на південному напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили 5 розвідувальних БпЛА на південному напрямку — відео

Повітряні Сили ЗСУ
дрон

13 листопада 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено п'ять російських розвідувальних БпЛА.

На Південному напрямку знищено 5 розвідувальних БпЛА

Ссилами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 5 російських розвідувальних БпЛА:

  • 3 "Мерлін-ВР";

  • 2 "Орлан-10".

4 безпілотники знищено на Херсонщині та 1 на Миколаївщині.

Знищені 13 листопада два "Мерліни" та два "Орлани" – результат успішної бойової роботи воїнів Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь", - заначили в Повітряних силах.

Погана погода буде впливати на роботу авіації

Зараз буде суттєво впливати на діяльність авіаційну погодні умови, тому що від погодних умов суттєво залежить повітряна обстановка і процес завдання ударів. Погода впливає на це, - сказав він.

Речник також прокоментував нічні удари по Україні на роботу української протиповітряної оборони, якій вдалося збити авіаційну ракету Х-59.

Відпрацювали, збили ракету - це чудовий результат. Безумовно противник буде коригувати свої атаки, свої напади на Україні відповідно до своїх тактичних, стратегічних задумів, - додав Ігнат.

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