ЗСУ знищили 5 розвідувальних БпЛА на південному напрямку — відео

13 листопада 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено п'ять російських розвідувальних БпЛА.
На Південному напрямку знищено 5 розвідувальних БпЛА
Ссилами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 5 російських розвідувальних БпЛА:
3 "Мерлін-ВР";
2 "Орлан-10".
4 безпілотники знищено на Херсонщині та 1 на Миколаївщині.
Погана погода буде впливати на роботу авіації
Речник також прокоментував нічні удари по Україні на роботу української протиповітряної оборони, якій вдалося збити авіаційну ракету Х-59.
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