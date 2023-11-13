ВСУ уничтожили 5 разведывательных БпЛА на южном направлении — видео

13 ноября 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены пять российских разведывательных БПЛА.
На Южном направлении уничтожено 5 разведывательных БПЛА
Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 5 российских разведывательных БПЛА:
3 "Мерлин-ВР";
2 "Орлан-10".
4 беспилотника уничтожены в Херсонской области и 1 в Николаевской области.
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Спикер также прокомментировал ночные удары по Украине на работу украинской противовоздушной обороны, которой удалось сбить авиационную ракету Х-59.
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