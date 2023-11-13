ВСУ уничтожили 5 разведывательных БпЛА на южном направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили 5 разведывательных БпЛА на южном направлении — видео

Воздушные Силы ВСУ
дрон
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13 ноября 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены пять российских разведывательных БПЛА.

На Южном направлении уничтожено 5 разведывательных БПЛА

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 5 российских разведывательных БПЛА:

  • 3 "Мерлин-ВР";

  • 2 "Орлан-10".

4 беспилотника уничтожены в Херсонской области и 1 в Николаевской области.

Уничтожены 13 ноября два "Мерлина" и два "Орлана" - результат успешной боевой работы воинов Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг", - отметили в Воздушных силах.

Плохая погода будет влиять на работу авиации

Сейчас будет существенно влиять на авиационную деятельность погодные условия, так как от погодных условий существенно зависит воздушная обстановка и процесс нанесения ударов. Погода влияет на это, – сказал он.

Спикер также прокомментировал ночные удары по Украине на работу украинской противовоздушной обороны, которой удалось сбить авиационную ракету Х-59.

Отработали, сбили ракету – это отличный результат. Безусловно, противник будет корректировать свои атаки, свои нападения на Украине в соответствии со своими тактическими, стратегическими замыслами, - добавил Игнат.

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