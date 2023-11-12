Разведчики "Азова" уничтожили дронами комплекс наблюдения "Ирония-М" армии РФ — видео

Теперь российские террористы не смогут собирать информацию о перемещении, технике или личном составе ВСУ на этом направлении.

Лишили врага "глаз"

Разведчики бригады "Азов" уничтожили FPV-дронами дорогостоящий оптико-электронный комплекс наблюдения "Ирония-М".

Об этом сообщает Telegram-канал бригады специального назначения НГУ "Азов".

Успешное уничтожение комплекса помогло лишить российских террористов возможности собирать информацию о перемещении, технике или личном составе наших воинов.

Потери армии РФ в войне

Как сообщал утром Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 11 ноября, наши воины ликвидировали еще 1100 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения враг потерял около 311750 военных. В частности на Таврическом направлении было уничтожено 572 кафира.

Ориентировочные потери противника за прошедшие сутки составили: 7 танков, 32 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, 2 РСЗО, 1 средство ПВО, 12 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатая ракета, 19 автомобилей и 9 единиц специальной техники.