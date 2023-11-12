Розвідники "Азова" знищили дронами комплекс спостереження "Іронія-М" армії РФ — відео

Тепер російські терористи не зможуть збирати інформацію про переміщення, техніку або ж особовий склад ЗСУ на цьому напрямку.
Позбавили ворога “очей”
Розвідники бригади "Азов" знищили FPV-дронами дороговартісний оптико-електронний комплекс спостереження "Іронія-М".
Про це повідомляє Telegram-канал бригади спеціального призначення НГУ "Азов".
Успішне знищення комплексу допомогло позбавити російських терористів можливості збирати інформацію про переміщення, техніку або ж особовий склад наших воїнів.
Втрати армії РФ у війні
Як повідомляв зранку Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби, 11 листопада, наші воїни ліквідували ще 1100 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення ворог втратив близько 311 750 військових. Зокрема на Таврійському напрямку було знищено 572 окупанта.
Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 7 танків, 32 бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 12 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 19 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки.
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