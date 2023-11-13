Сколько бойцов ВСУ погибло на полномасштабной войне с Россией — данные США

По оценкам американских официальных лиц, по меньшей мере, 70 тыс украинских солдат погибли в российско-украинской войне, а еще до 120 тыс были ранены.

Число погибших военных ВСУ приближается к 70 тыс

Журнал The Economist со ссылкой на данные американских чиновников предоставил цифру павших на полномасштабной войне России с Украиной.

Издание утверждает, что в результате вторжения РФ в Украину погибли по меньшей мере 70 тысяч украинских военных.

Материал посвящен изменению рынка труда в Украине, где женщины берутся выполнять работу мужчин, пока те мобилизованы в армию.

По оценкам американских официальных лиц, по меньшей мере, 70 тыс украинских солдат погибли в войне, а еще до 120 тыс были ранены. Поделиться

Согласно публикации, война перевернула жизнь бесчисленного количества украинцев, а также повлияла на рынок труда. Около 4,8 млн человек потеряли работу почти за одну ночь, когда Россия напала на Украину. По оценкам, уровень безработицы снизился до 18,4% в октябре этого года с более чем 30% весной 2022 года, но остается значительно выше довоенного уровня.

По данным одного из опросов, 17% украинских работников сменили профессию с начала войны. Сотни тысяч были призваны на военную службу.

Общее число погибших в войне приближается к 500 тыс

В августе издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что общее количество раненых и убитых военных со стороны Украины и России за более чем полтора года полномасштабной войны оценивается почти в 500 тысяч, в том числе 70 тысяч погибшими.

В то же время, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов опроверг информацию о том, что потери уже достигли 70 тыс погибших военных.

В октябре британская разведка оценила, что потери России погибшими и тяжелоранеными составляют до 190 тыс военных, а с учетом раненых, способных вернуться на поле боя после выздоровления – до 290 тыс человек.