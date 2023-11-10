Залужный назвал потери РФ за месяц штурмов Авдеевки
Категория
Украина
Дата публикации

Залужный назвал потери РФ за месяц штурмов Авдеевки

Валерий Залужный
война
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Сегодня ровно месяц, как россияне начали активно штурмовать окрестности Авдеевки Донецкой области. За этот период РФ лишилась около 10 тысяч солдат в этом направлении.

Потери РФ за месяц штурмов Авдеевки

Луна как враг начал активно штурмовать Авдеевку. Месяц упорных боев, выдержки и победы наших защитников, которые продолжают героически держать оборону, - говорится в сообщении.

Потери России в этом направлении

Залужный сказал, что за это время наши воины уничтожили:

  • свыше 100 вражеских танков;

  • 250 других бронемашин;

  • около полусотни артиллерийских систем;

  • 7 самолетов Су-25.

Общие потери противника в живой силе составляют около десяти тысяч человек.

Главком выразил благодарность бригадам, нашим подразделениям, пехоте, артиллеристам, танкистам, разведчикам, операторам БПлА, медикам.

Каждому защитнику, каждой защитнице, защищающей Авдеевку, – написал Залужный.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты.

Недавно в Генштабе сообщили, что в районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы оцепить город.

Ранее начальник Авдеевской МВА выразил мнение, что российские войска, скорее всего, готовы к третьей волне штурма города, но погодные условия не дают им применять технику.

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