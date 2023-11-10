Залужный назвал потери РФ за месяц штурмов Авдеевки

Сегодня ровно месяц, как россияне начали активно штурмовать окрестности Авдеевки Донецкой области. За этот период РФ лишилась около 10 тысяч солдат в этом направлении.
Потери РФ за месяц штурмов Авдеевки
Потери России в этом направлении
Залужный сказал, что за это время наши воины уничтожили:
свыше 100 вражеских танков;
250 других бронемашин;
около полусотни артиллерийских систем;
7 самолетов Су-25.
Общие потери противника в живой силе составляют около десяти тысяч человек.
Главком выразил благодарность бригадам, нашим подразделениям, пехоте, артиллеристам, танкистам, разведчикам, операторам БПлА, медикам.
Бои за Авдеевку
Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты.
Недавно в Генштабе сообщили, что в районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы оцепить город.
Ранее начальник Авдеевской МВА выразил мнение, что российские войска, скорее всего, готовы к третьей волне штурма города, но погодные условия не дают им применять технику.
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