Залужний назвав втрати РФ за місяць штурмів Авдіївки

Сьогодні рівно місяць, як росіяни почали активно штурмувати околиці Авдіївки на Донеччині. За цей період РФ втратила близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.

Втрати РФ за місяць штурмів Авдіївки

Місяць, як ворог почав активно штурмувати Авдіївку. Місяць запеклих боїв, витримки та звитяги наших захисників, які продовжують героїчно тримати оборону, - йдеться у повідомленні. Поширити

Втрати Росії на цьому напрямку

Залужний сказав, що за цей час наші воїни знищили:

понад 100 ворожих танків;

250 інших бронемашин;

близько півсотні артилерійських систем;

7 літаків Су-25.

Загальні втрати противника у живій силі становлять близько десяти тисяч осіб.

Головком висловив подяку бригадам, нашим підрозділам, піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам БПлА, медикам.

Кожному захиснику, кожній захисниці, які захищають Авдіївку, - написав Залужний. Поширити

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Ворог обстрілює місто та сусідні населені пункти.

Нещодавно у Генштабі повідомили, що в районі Авдіївки росіяни за підтримки авіації продовжують штурми, щоб оточити місто.

Раніше начальник Авдіївської МВА висловив думку, що російські війська швидше за все готові до третьої хвилі штурму міста, але погодні умови не дають їм застосовувати техніку.