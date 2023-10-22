С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия понесла 150 000-190 000 потерь погибшими и тяжелоранеными, а общая цифра, включая легко раненых, составляет около 240 000-290 000 человек.
Минобороны Великобритании оценило военные потери РФ в Украине
При этом британская разведка отмечает, что эти цифры не включают в себя группу Вагнера или их батальоны из числа заключенных, воевавших в Бахмуте.
Аналитики указывают, что Россия смогла увеличить свое присутствие в Украине с февраля 2022 благодаря интенсивной вербовке в армию с использованием финансовых стимулов и частичной мобилизации, проведенной осенью 2022 года.
Что известно о потерях армии РФ в районе Авдеевки
По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, сейчас, по предварительной информации, это не менее 60 единиц военной техники, однако эти цифры, вероятно, станут больше.
По его словам, стремление окупантов захватить Авдеевку является политической задачей Кремля.
Юсов подчеркнул, что ради достижения чисто политической цели российские военные преступники готовы пойти на большие потери.
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