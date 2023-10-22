С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия понесла 150 000-190 000 потерь погибшими и тяжелоранеными, а общая цифра, включая легко раненых, составляет около 240 000-290 000 человек.

Минобороны Великобритании оценило военные потери РФ в Украине

При этом британская разведка отмечает, что эти цифры не включают в себя группу Вагнера или их батальоны из числа заключенных, воевавших в Бахмуте.

Недавние российские атаки на Авдеевку привели к увеличению количества российских потерь, зафиксированных Министерством обороны Украины, на 90%, отмечают в британской разведке. Поделиться

Аналитики указывают, что Россия смогла увеличить свое присутствие в Украине с февраля 2022 благодаря интенсивной вербовке в армию с использованием финансовых стимулов и частичной мобилизации, проведенной осенью 2022 года.

Увеличение численности личного состава является основным фактором, обеспечивающим способность России как защищать удерживаемую территорию, так и совершать дорогостоящие наступательные операции, – указывают эксперты. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9eCmqEJw8k — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 22, 2023

Что известно о потерях армии РФ в районе Авдеевки

По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, сейчас, по предварительной информации, это не менее 60 единиц военной техники, однако эти цифры, вероятно, станут больше.

Это не окончательные цифры и потери, очевидно, могут быть и больше у захватчиков и в технике, и в живой силе. Если говорить об Авдеевском направлении, то потери захватчиков там ощутимы. Они не оправданы с точки зрения поставленных задач и полученных результатов, – подчеркнул представитель ГУР. Поделиться

По его словам, стремление окупантов захватить Авдеевку является политической задачей Кремля.

Юсов подчеркнул, что ради достижения чисто политической цели российские военные преступники готовы пойти на большие потери.