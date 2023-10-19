США потеряли запчасти для танков на сумму около 2 млрд долл

Агентство логистики Министерства обороны США отчиталось о запасных компонентах для наземных боевых систем Сухопутных войск общей стоимостью $3,8 млрд, включая двигатели и трансмиссии для танков и другой бронетехники. Как оказалось, сотни компонентов хранилось под открытым небом, что привело к убыткам на сумму $1,8 млрд.

США потеряли запчасти для танков на сумму около $2 млрд

Отчет подготовлен в связи с тем, что армия уделяет особое внимание усовершенствованию своих программ материально-технического обеспечения и хранения. В списках испорченного также было обнаружено оборудование, готовившееся к отправке в Украину.

В материале говорится, что из 2,17 млн ремонтных деталей и компонентов для танков и бронетехники 67% хранились с "критическими" недостатками в соответствии с правилами хранения.

Ошибки в хранении приводят к порче или увеличивают риск порчи, что влечет потенциально дорогостоящие усилия по восстановлению или приобретению новых материалов, — отчитались в Агентстве. Поделиться

В частности, непригодными стали 278 узлов трансмиссии к газотурбинным двигателям, и 117 535 гусеничных ботинок на сумму $183 млн. Раскрыв один ящик с хранившейся на улице гидравлической трансмиссией, инспекторы обнаружили, что в контейнерах на дне скопилось большое количество воды и масла. трансмиссию ускоренной порче.