В Капитолий США прорвались демонстранты, требующие прекращения огня в секторе Газа — видео

В Вашингтоне большая группа протестующих вошла в здание Капитолия, требуя прекращения огня со стороны Израиля в секторе Газа. Полиция арестовала несколько человек.
В США арестовали протестующих, зашедших в Капитолий
Там добавили, что среди арестованных протестующих три человека напали на офицера полиции.
Протест, организованный совместно "Еврейским голосом за мир" (Jewish Voice for Peace) и IfNotNow, начался в полдень перед Капитолием.
Демонстранты призвали Конгресс принять меры по прекращению огня между Израилем и ХАМАС, который контролирует Сектор Газа.
Протестующие в Капитолии скандировали «прекратите огонь сейчас», держа транспаранты с тем же сообщением.
Возле Капитолия собралась большая толпа, чтобы «поддержать тех, кого арестовали внутри».
Почему возникли протесты
Протесты проходят на фоне ракетного удара по больнице в Газе, где, по словам Палестины, погибли сотни человек.
Некоторые представители Демократической партии США утверждали, что Израиль совершил военное преступление, намеренно попав в больницу.
Президент Джо Байден заявил журналистам в Тель-Авиве 18 октября, что Пентагон показал ему доказательства того, что израильские войска не причастны к удару.
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