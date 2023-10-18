В Капитолий США прорвались демонстранты, требующие прекращения огня в секторе Газа — видео

В Вашингтоне большая группа протестующих вошла в здание Капитолия, требуя прекращения огня со стороны Израиля в секторе Газа. Полиция арестовала несколько человек.

В США арестовали протестующих, зашедших в Капитолий

Демонстрации запрещены в зданиях Конгресса. Мы предупреждали протестующих прекратить демонстрацию, а когда они не подчинились, мы начали их арестовывать, - сообщила Капитолийская полиция США на X. Поделиться

Там добавили, что среди арестованных протестующих три человека напали на офицера полиции.

NOW - Pro-Palestine crowd inside and outside the U.S. Capitol.pic.twitter.com/n844w7zVyb — Disclose.tv (@disclosetv) October 18, 2023

Протест, организованный совместно "Еврейским голосом за мир" (Jewish Voice for Peace) и IfNotNow, начался в полдень перед Капитолием.

Демонстранты призвали Конгресс принять меры по прекращению огня между Израилем и ХАМАС, который контролирует Сектор Газа.

Корнями насилия есть угнетение, и мы здесь, чтобы сказать «нет» от своего имени. У нас есть сила остановить продолжающиеся зверства против палестинцев. Мы отказываемся оставаться в стороне, поскольку израильское правительство осуществляет геноцид против палестинцев в Газе, - заявил Jewish Voice for Peace на X. Поделиться

Протестующие в Капитолии скандировали «прекратите огонь сейчас», держа транспаранты с тем же сообщением.

Возле Капитолия собралась большая толпа, чтобы «поддержать тех, кого арестовали внутри».

Почему возникли протесты

Протесты проходят на фоне ракетного удара по больнице в Газе, где, по словам Палестины, погибли сотни человек.

Некоторые представители Демократической партии США утверждали, что Израиль совершил военное преступление, намеренно попав в больницу.

Президент Джо Байден заявил журналистам в Тель-Авиве 18 октября, что Пентагон показал ему доказательства того, что израильские войска не причастны к удару.