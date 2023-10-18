До Капітолію США прорвалися демонстранти, які вимагають припинення вогню у секторі Газа — відео

У Вашингтоні велика група протестувальників увійшла в будівлю Капітолію, вимагаючи припинення вогню з боку Ізраїлю в секторі Газа. Поліція заарештувала кількох людей.

У США арештували протестувальників, які зайшли до Капітолію

Демонстрації заборонені в будівлях Конгресу. Ми попереджали протестувальників припинити демонстрацію, а коли вони не підкорилися, ми почали їх арештовувати, — повідомила Капітолійська поліція США на X. Поширити

Там додали, що серед арештованих протестувальників троє людей напали на офіцера поліції.

NOW - Pro-Palestine crowd inside and outside the U.S. Capitol.pic.twitter.com/n844w7zVyb — Disclose.tv (@disclosetv) October 18, 2023

Протест, організований спільно “Єврейським голосом за мир” (Jewish Voice for Peace) і IfNotNow, розпочався опівдні перед Капітолієм.

Демонстранти закликали Конгрес вжити заходів для припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, який контролює Сектор Газа.

Корінням насильства є гноблення, і ми тут, щоб сказати «ні» від свого імені. Ми маємо силу зупинити триваючі звірства проти палестинців. Ми відмовляємося стояти осторонь, оскільки ізраїльський уряд здійснює геноцид проти палестинців у Газі, — заявив Jewish Voice for Peace на X. Поширити

Протестувальники в Капітолії скандували «припиніть вогонь зараз», тримаючи транспаранти з тим самим повідомленням.

Біля Капітолію зібрався великий натовп, щоб «підтримати тих, кого арештували всередині».

Чому виникли протести

Протести відбуваються на тлі ракетного удару по лікарні в Газі, де, за словами Палестини, загинуло сотні людей.

Деякі представники Демократичної партії США стверджували, що Ізраїль вчинив воєнний злочин, навмисно поціливши в лікарню.

Президент Джо Байден заявив журналістам у Тель-Авіві 18 жовтня, що Пентагон показав йому докази того, що ізраїльські війська не причетні до вибуху.