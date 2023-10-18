До Капітолію США прорвалися демонстранти, які вимагають припинення вогню у секторі Газа — відео

У Вашингтоні велика група протестувальників увійшла в будівлю Капітолію, вимагаючи припинення вогню з боку Ізраїлю в секторі Газа. Поліція заарештувала кількох людей.
У США арештували протестувальників, які зайшли до Капітолію
Там додали, що серед арештованих протестувальників троє людей напали на офіцера поліції.
Протест, організований спільно “Єврейським голосом за мир” (Jewish Voice for Peace) і IfNotNow, розпочався опівдні перед Капітолієм.
Демонстранти закликали Конгрес вжити заходів для припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, який контролює Сектор Газа.
Протестувальники в Капітолії скандували «припиніть вогонь зараз», тримаючи транспаранти з тим самим повідомленням.
Біля Капітолію зібрався великий натовп, щоб «підтримати тих, кого арештували всередині».
Чому виникли протести
Протести відбуваються на тлі ракетного удару по лікарні в Газі, де, за словами Палестини, загинуло сотні людей.
Деякі представники Демократичної партії США стверджували, що Ізраїль вчинив воєнний злочин, навмисно поціливши в лікарню.
Президент Джо Байден заявив журналістам у Тель-Авіві 18 жовтня, що Пентагон показав йому докази того, що ізраїльські війська не причетні до вибуху.
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