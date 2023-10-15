У Берліні за останні дні намалювали на будівлях кілька зірок Давида. Так робили за нацистів — Bild

На будівлях Берліна в останні дні з'явилися графіті зірок Давида. У 1930-х роках нацисти так позначали єврейські підприємства.
Поліція Берліна фіксує зірки Давида на будівлях
У відповідь на запит Bild, поліція повідомила, що графіті було зареєстровано 13 та 14 жовтня. У п'ятницю, 13 жовтня, було зареєстровано ще два випадки.
Зокрема 14 жовтня графіті з'явилися:
о 8:15 ранку зірку Давида виявили мешканці на Топштрассе. Воно було на стіні будинку.
близько 16:00 зірку Давида виявили на дверях будинку на Боссештрассе (Фрідріхсхайн). Її прибрали.
близько 18:00 зірку Давида виявили на мобільному туалеті, її негайно прибрали працівники поліції.
Перше відоме графіті було зафіксовано на вході в житловий будинок у Пренцлауер-Берг.
Видання поспілкувалося з молодою жінкою з єврейським корінням, яка живе в цьому будинку і має контакти в Ізраїлі.
Вона викликала поліцію, де ведуть розслідування за підозрою в розпалюванні ворожнечі та пошкодженні майна.
Їй порадили самій стерти зірку Давида.
Жінка розповіла, що не має ворогів. На дверях її квартири висить мезуза — благословення єврейського будинку.
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