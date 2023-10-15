У Берліні за останні дні намалювали на будівлях кілька зірок Давида. Так робили за нацистів — Bild
Категорія
Світ
Дата публікації

У Берліні за останні дні намалювали на будівлях кілька зірок Давида. Так робили за нацистів — Bild

Зірка Давида в Берліні
Джерело:  Bild

На будівлях Берліна в останні дні з'явилися графіті зірок Давида. У 1930-х роках нацисти так позначали єврейські підприємства.

Поліція Берліна фіксує зірки Давида на будівлях

У відповідь на запит Bild, поліція повідомила, що графіті було зареєстровано 13 та 14 жовтня. У п'ятницю, 13 жовтня, було зареєстровано ще два випадки.

Зокрема 14 жовтня графіті з'явилися:

  • о 8:15 ранку зірку Давида виявили мешканці на Топштрассе. Воно було на стіні будинку.

  • близько 16:00 зірку Давида виявили на дверях будинку на Боссештрассе (Фрідріхсхайн). Її прибрали.

  • близько 18:00 зірку Давида виявили на мобільному туалеті, її негайно прибрали працівники поліції.

Перше відоме графіті було зафіксовано на вході в житловий будинок у Пренцлауер-Берг.

Видання поспілкувалося з молодою жінкою з єврейським корінням, яка живе в цьому будинку і має контакти в Ізраїлі.

Я вчора сиділа в машині з другом. Коли ми повернулися додому, я побачила зірку Давида і була шокована.

Вона викликала поліцію, де ведуть розслідування за підозрою в розпалюванні ворожнечі та пошкодженні майна.

Їй порадили самій стерти зірку Давида.

Жінка розповіла, що не має ворогів. На дверях її квартири висить мезуза — благословення єврейського будинку.

Кожен, хто знає, що це, з першого погляду бачить, хто тут живе. Я розмовляю на івриті, ношу зірку Давида. Я дійсно думала залишатися вдома. Мені страшно, тому що я не можу оцінити рівень ескалації.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Франція заборонила всі пропалестинські демонстрації
Палестина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Twitter використовують Ізраїль для поширення фейків про Україну. Як цьому протистояти
Дезінформація
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У ЦАХАЛ підрахували кількість ізраїльських заручників ХАМАСу в Газі
Заручник

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм