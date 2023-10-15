У Берліні за останні дні намалювали на будівлях кілька зірок Давида. Так робили за нацистів — Bild

На будівлях Берліна в останні дні з'явилися графіті зірок Давида. У 1930-х роках нацисти так позначали єврейські підприємства.

Поліція Берліна фіксує зірки Давида на будівлях

У відповідь на запит Bild, поліція повідомила, що графіті було зареєстровано 13 та 14 жовтня. У п'ятницю, 13 жовтня, було зареєстровано ще два випадки.

Зокрема 14 жовтня графіті з'явилися:

о 8:15 ранку зірку Давида виявили мешканці на Топштрассе. Воно було на стіні будинку.

близько 16:00 зірку Давида виявили на дверях будинку на Боссештрассе (Фрідріхсхайн). Її прибрали.

близько 18:00 зірку Давида виявили на мобільному туалеті, її негайно прибрали працівники поліції.

Перше відоме графіті було зафіксовано на вході в житловий будинок у Пренцлауер-Берг.

In Berlin, Germany, apartment buildings where Jews live were marked with Stars of David.



80 years ago, Nazis made us wear the Stars of David to show we are Jewish. Today, they mark our homes as targets. pic.twitter.com/4Ro3XvQnbI — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 15, 2023

Видання поспілкувалося з молодою жінкою з єврейським корінням, яка живе в цьому будинку і має контакти в Ізраїлі.

Я вчора сиділа в машині з другом. Коли ми повернулися додому, я побачила зірку Давида і була шокована. Поширити

Вона викликала поліцію, де ведуть розслідування за підозрою в розпалюванні ворожнечі та пошкодженні майна.

Їй порадили самій стерти зірку Давида.

Жінка розповіла, що не має ворогів. На дверях її квартири висить мезуза — благословення єврейського будинку.