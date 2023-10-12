Франція заборонила всі пропалестинські демонстрації

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заборонив усі пропалестинські демонстрації в країні.

У Франції заборонили пропалестинські мітинги

У своїй заяві очільник МВС наказав «систематично» депортувати іноземних громадян, які порушують правила.

ВВС пише, що цей крок зроблено через побоювання європейських урядів щодо зростання антисемітизму, викликаного війною Ізраїлю та ХАМАС.

Єврейська громада Франції налічує майже 500 000 осіб, вона найбільша в Європі. Мусульманська громада Франції також є однією з найбільших у Європі – приблизно п’ять мільйонів.

Пан Дарманін сказав регіональним префектам, що єврейські школи та синагоги повинні бути захищені поліцією.

Раніше він повідомив французькому радіо, що з 7 жовтня було зафіксовано 100 антисемітських актів.

Більшість із них стосуються графіті, на яких зображені «свастики, «смерть євреям», заклики до інтифад проти Ізраїлю. Деякі інциденти включали людей, які були арештовані за спробу пронести ножі до шкіл і синагог, додав він.

Відомо, що 12 громадян Франції загинули під час нападу ХАМАС, з 17 інших зниклих безвісти четверо були дітьми.

У Німеччині оголосили про нульову толерантність антисемітизму

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про «нульову терпимість» до антисемітизму.

Він сказав парламенту, що пропалестинську групу, яка прославляла вбивства ізраїльських цивільних 7 жовтня, буде заборонено.

Берлінська поліція також заборонила заплановані пропалестинські демонстрації, посилаючись на ризик антисемітських висловлювань і прославлення насильства.

За даними німецької влади, у кількох містах по всій країні, включаючи Майнц, Брауншвейг і Гайльбронн, ізраїльські прапори, підняті на знак солідарності з країною, були зірвані та знищені, іноді всього за кілька годин.