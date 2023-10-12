Франция запретила все пропалестинские демонстрации

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен запретил пропалестинские демонстрации в стране.

Во Франции запретили пропалестинские митинги

В своем заявлении глава МВД приказал «систематически» депортировать иностранных граждан, нарушающих правила.

ВВС пишет, что этот шаг сделан из-за опасений европейских правительств относительно роста антисемитизма, вызванного войной Израиля и ХАМАС.

Еврейская община Франции насчитывает почти 500 000 человек, она самая большая в Европе. Мусульманская община Франции также является одной из самых больших в Европе – примерно пять миллионов.

Дарманин сказал региональным префектам, что еврейские школы и синагоги должны быть защищены полицией.

Ранее он сообщил французскому радио, что с 7 октября было зафиксировано 100 антисемитских актов.

Большинство из них касаются граффити, на которых изображены «свастики, «смерть евреям», призывы к интифадам против Израиля. Некоторые инциденты включали людей, которые были арестованы за попытку пронести ножи в школы и синагоги, добавил он.

Известно, что 12 граждан Франции погибли во время нападения ХАМАС, из 17 пропавших без вести четверо были детьми.

В Германии объявили о нулевой толерантности антисемитизма

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о «нулевой терпимости» к антисемитизму.

Он сказал парламенту, что пропалестинская группа, которая прославляла убийства израильских гражданских 7 октября, будет запрещена.

Берлинская полиция также запретила планируемые пропалестинские демонстрации, ссылаясь на риск антисемитских высказываний и прославления насилия.

По данным германских властей, в нескольких городах по всей стране, включая Майнц, Брауншвейг и Гайльбронн, израильские флаги, поднятые в знак солидарности со страной, были сорваны и уничтожены, иногда всего за несколько часов.