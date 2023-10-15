В Берлине за последние дни нарисовали на домах несколько звезд Давида. Так делали при нацистах — Bild

На домах Берлина в последние дни появились граффити звезд Давида. В 1930-е годы нацисты так обозначали еврейские предприятия.
Полиция Берлина фиксирует звезды Давида на домах
В ответ на запрос Bild полиция сообщила, что граффити было зарегистрировано 13 и 14 октября. В пятницу, 13 октября, было зарегистрировано еще два случая.
В частности, 14 октября граффити появились:
в 8:15 утра звезду Давида обнаружили жители на Топштрассе. Она была на стене дома.
около 16:00 звезду Давида обнаружили на дверях дома на Боссештрассе (Фридрихсхайн). Ее убрали.
около 18:00 звезду Давида обнаружили на мобильном туалете, ее немедленно убрали сотрудники полиции.
Первое известное граффити было зафиксировано на входе в жилой дом в Пренцлауэр-Берге.
Издание пообщалось с молодой женщиной с еврейскими корнями, живущей в этом доме и имеющей контакты в Израиле.
Она вызвала полицию, где ведут расследование по подозрению в разжигании вражды и повреждении имущества.
Ей посоветовали самой стереть звезду Давида.
Женщина рассказала, что у нее нет врагов. На дверях ее квартиры висит мезуза – благословение еврейского дома.
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