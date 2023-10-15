В Берлине за последние дни нарисовали на домах несколько звезд Давида. Так делали при нацистах — Bild

На домах Берлина в последние дни появились граффити звезд Давида. В 1930-е годы нацисты так обозначали еврейские предприятия.

Полиция Берлина фиксирует звезды Давида на домах

В ответ на запрос Bild полиция сообщила, что граффити было зарегистрировано 13 и 14 октября. В пятницу, 13 октября, было зарегистрировано еще два случая.

В частности, 14 октября граффити появились:

в 8:15 утра звезду Давида обнаружили жители на Топштрассе. Она была на стене дома.

около 16:00 звезду Давида обнаружили на дверях дома на Боссештрассе (Фридрихсхайн). Ее убрали.

около 18:00 звезду Давида обнаружили на мобильном туалете, ее немедленно убрали сотрудники полиции.

Первое известное граффити было зафиксировано на входе в жилой дом в Пренцлауэр-Берге.

In Berlin, Germany, apartment buildings where Jews live were marked with Stars of David.



80 years ago, Nazis made us wear the Stars of David to show we are Jewish. Today, they mark our homes as targets. pic.twitter.com/4Ro3XvQnbI — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 15, 2023

Издание пообщалось с молодой женщиной с еврейскими корнями, живущей в этом доме и имеющей контакты в Израиле.

Я вчера сидела в машине с другом. Когда мы вернулись домой, я увидела звезду Давида и была в шоке. Поделиться

Она вызвала полицию, где ведут расследование по подозрению в разжигании вражды и повреждении имущества.

Ей посоветовали самой стереть звезду Давида.

Женщина рассказала, что у нее нет врагов. На дверях ее квартиры висит мезуза – благословение еврейского дома.