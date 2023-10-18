Байден заперечив причетність Ізраїлю до удару по лікарні в Газі

За словами президента США Джо Байдена, Ізраїль не завдавав удару по лікарні в Газі, внаслідок якого загинули сотні людей.

Байден стверджує, що Ізраїль не причетний до нового теракту у Газі

18 жовтня американський лідер Джо Байден прибув з офіційним візитом до Ізраїлю, який був публічно анонсований Білим домом раніше.

BREAKING: US President Joe Biden arrives in Israel.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/fG2MK2o9s6 — Sky News (@SkyNews) October 18, 2023

Варто звернути увагу на те, що його приїзд відбувся на тлі смертоносного ракетного удару по лікарні в Газі.

Саме тому президент США вирішив одразу прокоментувати останні трагічні події.

За словами Джо Байдена, Армія оборони Ізраїлю не атакувала лікарню у Газі. Він також додав, що удар завдали “з іншого боку”, однак не пояснив, кого конкретно має на увазі.

Що важливо розуміти, сам ЦАХАЛ звинувачує в атаці терористичну організацію "Ісламський джихад".

Терористичні організації в секторі Газа стріляють без розбору по Ізраїлю, наражаючи на небезпеку і завдаючи шкоди і жителям сектору Газа. З початку війни терористичними організаціями було випущено близько 450 ракет, які не долетіли до Ізраїлю та впали в секторі Газа, - заявили 18 жовтня ізраїльські військові. Поширити

Що відомо про візит Байдена до Ізраїля

За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі, Джо Байден буде ставити "жорсткі питання" на зустрічах з ізраїльськими лідерами під час поїздки на Близький Схід.

Він ставитиме жорсткі запитання, він ставитиме їх як друг, як справжній друг Ізраїлю, але він ставитиме їм деякі питання, – розповів американський чиновник. Поширити

Однак він не хотів уточнювати, які саме запитання очільник Білого дому планує поставити, окрім того, "які їхні плани на майбутнє".