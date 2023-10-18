Байден заперечив причетність Ізраїлю до удару по лікарні в Газі

За словами президента США Джо Байдена, Ізраїль не завдавав удару по лікарні в Газі, внаслідок якого загинули сотні людей.
Байден стверджує, що Ізраїль не причетний до нового теракту у Газі
18 жовтня американський лідер Джо Байден прибув з офіційним візитом до Ізраїлю, який був публічно анонсований Білим домом раніше.
Варто звернути увагу на те, що його приїзд відбувся на тлі смертоносного ракетного удару по лікарні в Газі.
Саме тому президент США вирішив одразу прокоментувати останні трагічні події.
За словами Джо Байдена, Армія оборони Ізраїлю не атакувала лікарню у Газі. Він також додав, що удар завдали “з іншого боку”, однак не пояснив, кого конкретно має на увазі.
Що важливо розуміти, сам ЦАХАЛ звинувачує в атаці терористичну організацію "Ісламський джихад".
Що відомо про візит Байдена до Ізраїля
За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі, Джо Байден буде ставити "жорсткі питання" на зустрічах з ізраїльськими лідерами під час поїздки на Близький Схід.
Однак він не хотів уточнювати, які саме запитання очільник Білого дому планує поставити, окрім того, "які їхні плани на майбутнє".
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