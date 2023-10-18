Байден отрицает причастность Израиля к удару по больнице в Газе
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Политика
Дата публикации

Байден отрицает причастность Израиля к удару по больнице в Газе

Джо Байден
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Источник:  ONLINE.UA

По словам президента США Джо Байдена, Израиль не наносил удара по больнице в Газе, в результате которого погибли сотни человек.

Байден утверждает, что Израиль не причастен к новому теракту в Газе

18 октября американский лидер Джо Байден прибыл с официальным визитом в Израиль, который был публично анонсирован Белым домом ранее.

Следует обратить внимание на то, что его приезд состоялся на фоне смертоносного ракетного удара по больнице в Газе.

Именно поэтому президент США решил сразу прокомментировать последние трагические события.

По словам Джо Байдена, Армия обороны Израиля не атаковала больницу в Газе.

Он также добавил, что удар нанесли с другой стороны, однако не объяснил, кого конкретно имеет в виду.

Что важно понимать, сам ЦАХАЛ обвиняет в атаке террористическую организацию "Исламский джихад".

Террористические организации в секторе Газа стреляют без разбора по Израилю, подвергая опасности и нанося ущерб и жителям сектора Газа. С начала войны террористическими организациями было выпущено около 450 ракет, не долетевших до Израиля и упавших в секторе Газа, - заявили 18 октября израильские военные.

Что известно о визите Байдена в Израиль

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, Джо Байден будет задавать "жесткие вопросы" на встречах с израильскими лидерами во время поездки на Ближний Восток.

Он будет задавать жесткие вопросы, он будет задавать их как друг, как настоящий друг Израиля, но он задаСТ им некоторые вопросы, – рассказал американский чиновник.

Однако он не хотел уточнять, какие вопросы глава Белого дома планирует задать, кроме того, "какие их планы на будущее".

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