Байден отрицает причастность Израиля к удару по больнице в Газе

По словам президента США Джо Байдена, Израиль не наносил удара по больнице в Газе, в результате которого погибли сотни человек.
Байден утверждает, что Израиль не причастен к новому теракту в Газе
18 октября американский лидер Джо Байден прибыл с официальным визитом в Израиль, который был публично анонсирован Белым домом ранее.
Следует обратить внимание на то, что его приезд состоялся на фоне смертоносного ракетного удара по больнице в Газе.
Именно поэтому президент США решил сразу прокомментировать последние трагические события.
По словам Джо Байдена, Армия обороны Израиля не атаковала больницу в Газе.
Он также добавил, что удар нанесли с другой стороны, однако не объяснил, кого конкретно имеет в виду.
Что важно понимать, сам ЦАХАЛ обвиняет в атаке террористическую организацию "Исламский джихад".
Что известно о визите Байдена в Израиль
По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, Джо Байден будет задавать "жесткие вопросы" на встречах с израильскими лидерами во время поездки на Ближний Восток.
Однако он не хотел уточнять, какие вопросы глава Белого дома планирует задать, кроме того, "какие их планы на будущее".
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