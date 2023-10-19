США втратили запчастин для танків на суму близько 2 млрд дол
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США втратили запчастин для танків на суму близько 2 млрд дол

зброя
Джерело:  Defence One

Агентство логістики Міністерства оборони США відзвітувало про запасні компоненти для наземних бойових систем Сухопутних військ загальною вартістю $3,8 млрд, включно з двигунами і трансмісіями для танків та іншої бронетехніки. Як виявилося, сотні компонентів зберігалося просто неба, що призвело до збитків на суму $1,8 млрд. 

США втратили запчастин для танків на суму близько $2 млрд

Звіт підготовлено у зв'язку з тим, що армія приділяє особливу увагу вдосконаленню своїх програм матеріально-технічного забезпечення та зберігання. У списках зіпсованого також було виявлено обладнання, яке готувалося до відправлення в Україну.

У матеріалі йдеться про те, що з 2,17 млн ремонтних деталей і компонентів для танків і бронетехніки 67% зберігалися з "критичними" недоліками відповідно до правил зберігання.

Помилки у зберіганні призводять до псування або збільшують ризик псування, що тягне за собою потенційно дорогі зусилля з відновлення або придбання нових матеріалів, — відзвітували в Агентстві.

Зокрема, непридатними стали 278 вузлів трансмісії до газотурбінних двигунів, і 117 535 гусеничних черевиків на суму $183 млн. Розкривши один ящик з гідравлічною трансмісією, що зберігалася на вулиці, інспектори виявили, що в контейнерах на дні скупчилася велика кількість води та оливи, що піддало трансмісію прискореному псуванню.

Армія працює над розв'язанням проблем із запасами, які було виявлено в процесі вилучення обладнання зі сховищ для відправлення в Україну, — підсумували оглядачі.

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